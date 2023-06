GROUPE OBER : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 JUIN 2023 - COMPTE RENDU

COMMUNIQUE DE PRESSE Bar-le-Duc le 22 juin 2023 (17h45) ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN 2023 COMPTE RENDU L'Assemblée Générale Mixte du Groupe OBER, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, s'est tenue hier au siège social de la Société sous la présidence d'Etienne de La Thébeaudière, Président Directeur Général. Approbation des comptes de l'exercice 2022 Les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2022. Dividende mis en paiement le jeudi 27 juillet 2023 Les actionnaires ont approuvé l'affectation du résultat de l'exercice 2022 et la distribution d'un dividende de 0,30 € par action. Sa date de détachement est fixée au 25 juillet 2023 et sa mise en paiement interviendra le 27 juillet 2023. Autres résolutions Les actionnaires ont adopté les autres résolutions qui comprenaient notamment : • L'approbation des conventions réglementées et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; • Le renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de mettre en œuvre un programme de rachat d'actions ; • La régularisation de la nomination de Monsieur Khaled SELLAMI au poste d'administrateur, à effet du 29 juin 2022, pour une durée de six exercices ; • La régularisation de la nomination de la société RSM, en qualité de Commissaire aux comptes, à effet du 29 juin 2022, pour une période de six exercices. A propos du Groupe Ober Le Groupe OBER est le spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur. À travers ses marques Oberflex, Concete LCDA, Marotte, Pure Paper et SuperOrganic, le Groupe OBER propose un vaste choix de surfaces bois, béton, papier, métal et résine, destinées à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion ou de spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières. Le Groupe OBER édite également des accessoires et objets design en matières nobles, notamment ceux de la marque Shelter, créateur lunetier français de référence. Les produits du Groupe OBER bénéficient d'une image incontournable à l'échelle internationale grâce à leur haute qualité de fabrication et leur grande diversité esthétique. Le Groupe OBER bénéficie du label d'État EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). Le Groupe OBER a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 37,8 M€ ; il emploie près de 400 personnes en France et en Tunisie. ISIN : FR0010330613 - MNEMO : ALOBR www.groupe-ober.fr Contacts Groupe OBER : Etienne de la Thébeaudière - Tél. : +33 3 29 76 77 78 - invest@oberflex.fr Agence Calyptus : Cyril Combe - Tél. : +33 1 53 65 68 68 - cyril.combe@calyptus.net

