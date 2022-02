GROUPE OBER : CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 DE 32 M€ EN CROISSANCE DE 12 %

CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 DE 32 M€ EN CROISSANCE DE 12 % Le Groupe OBER, spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce pour l'exercice 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 32 M€, en croissance de 12 % par rapport à l'exercice précédent. Le quatrième trimestre, en hausse de 7 %, confirme la solidité de la reprise, en dépit d'une base de comparaison plus élevée en fin d'année 2020. Évolution du chiffre d'affaires par trimestre et par activité (en millions d'euros) 2021 2020 Évolution Évolution Taux change constant 1er trimestre 7,48 7,69 - 2,7 % - 1,8 % 2ème trimestre 8,98 5,17 + 73,6 % + 74,9 % 3ème trimestre 7,25 8,07 - 10,1 % - 9,5 % 4ème trimestre 8,23 7,72 + 6,7 % + 7,5 % Total annuel 31,95 28,65 + 11,5 % + 12,4 % dont Ober 22,64 19,50 + 16,1 % + 16,1 % Stramiflex 9,31 9,16 + 1,7 % + 4,4 % Forte reprise des ventes du Groupe Dans une conjoncture en redressement, le Groupe OBER enregistre une forte reprise de ses ventes par rapport à une année 2020 qui avait été impactée par les conséquences de la crise sanitaire. Les ventes sont en croissance, aussi bien en France qu'à l'export, grâce à la reprise progressive de plusieurs marchés finaux (hôtellerie, restauration ou commerce). Ensemble Ober : + 16,1 % L'ensemble Ober (70,9 % du chiffre d'affaires 2021) enregistre un chiffre d'affaires de 22,6 M€, en croissance de 16,1 % par rapport à 2020. En Lorraine, l'activité, en hausse de 14 %, se redresse, mais les incidents climatiques subis au troisième trimestre - foudroiement et inondation en juillet de l'usine de Longeville-en-Barrois - ont ponctuellement freiné la reprise. En Anjou, Concrete LCDA retrouve le chemin d'une forte croissance avec des ventes en progression de 23 % par rapport à 2020 et de 12 % par rapport à 2019 avant la crise sanitaire. Stramiflex : + 4,4 % à taux de change constant En Tunisie, Stramiflex (29,1 % du chiffre d'affaires 2021) enregistre un chiffre d'affaires de 9,3 M€, en hausse de 4,4 % à taux de change constant par rapport à 2020, tenant compte d'un effet de change négatif de - 0,2 M€. Après un premier semestre dynamique, l'activité a subi au second semestre les aléas de la chaîne d'approvisionnement et souffert d'une pénurie de certaines matières premières, résolue en fin d'exercice. Évolution du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique Au 31 décembre à taux de change courant 2021 2020 Évolution M€ % CA M€ % CA France 12,91 40,4% 11,96 41,7% + 8,0% Maghreb 9,16 28,7% 9,02 31,5% + 1,5% Europe (hors France) 4,58 14,3% 4,20 14,7% + 8,9% Amérique du Nord 2,52 7,9% 2,01 7,0% + 25,4% Asie 1,64 5,1% 0,86 3,0% + 91,4% Autres régions 1,14 3,6% 0,60 2,1% + 91,0% Total 31,95 100% 28,65 100% + 11,5% Sur des marchés en redressement, le Groupe OBER enregistre de belles avancées à l'exportation, en particulier sur plusieurs destinations européennes, mais aussi en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient. Au total, le Groupe Ober a réalisé en 2021 près de 60 % de son chiffre d'affaires hors de France. Perspectives Compte tenu de ces éléments, le Groupe OBER devrait enregistrer une amélioration de son résultat d'exploitation en 2021. Le Groupe dispose d'atouts solides pour accompagner en 2022 la reprise de ses marchés malgré les pressions actuellement inflationnistes qui pourraient peser sur ses marges. Pour soutenir son développement, le Groupe mène une stratégie de valorisation de son portefeuille de marques à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité. Prochain rendez-vous : résultats annuels 2021, le lundi 11 avril 2022 après bourse A propos du Groupe Ober Le Groupe OBER est le spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur. A travers ses marques Oberflex, Concete LCDA, Marotte, Pure Paper et Staron, le Groupe OBER propose un vaste choix de surfaces bois, béton, papier, métal et résine, destinées à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion ou de spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières. Les produits du Groupe OBER bénéficient d'une image incontournable à l'échelle internationale grâce à leur haute qualité de fabrication et leur grande diversité esthétique. Le Groupe OBER bénéficie du label d'État EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). Le Groupe OBER a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 32 M€ ; il emploie près de 400 personnes en France et en Tunisie. ISIN : FR0010330613 - MNEMO : ALOBR www.groupe-ober.fr Contacts Groupe OBER : Etienne de la Thébeaudière - Tél. : +33 3 29 76 77 78 - invest@oberflex.fr Agence Calyptus : Cyril Combe - Tél. : +33 1 53 65 68 68 - cyril.combe@calyptus.net

