GROUPE OBER : CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS 2022 : 29,1 M€ (+22,5%)

POURSUITE DE LA CROISSANCE DES ACTIVITÉS AU TROISIÈME TRIMESTRE : +24,9% CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS 2022 : 29,1 M€ (+22,5%) Groupe OBER, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce son chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de l'exercice 2022. Dans le prolongement de la tendance favorable enregistrée au premier semestre 2022, le Groupe OBER a poursuivi au troisième trimestre sa dynamique de croissance. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 9,1 M€ et progresse de +24,9% par rapport à une base de comparaison favorable en 2021. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 29,1 M€ et affiche une croissance solide de +22,5%. Évolution du chiffre d'affaires par trimestre et par activité (en millions d'euros) 2022 2021 Variation Variation Taux change constant 1er trimestre 9,77 7,48 +30,6% +29,9% 2ème trimestre 10,23 8,98 +13,9% +13,3% 3ème trimestre 9,06 7,25 +24,9% +24,3% 9 mois 29,06 23,72 +22,5% +21,9% Dont Ober 20,05 16,81 +19,3% +19,3% Stramiflex 9,01 6,91 +30,4% +28,4% L'ensemble Ober a maintenu au troisième trimestre 2022 un haut niveau d'activité avec un chiffre d'affaires de 6,4 M€, en croissance de +17,3% par rapport à un troisième trimestre 2021 qui avait été marqué par des sinistres environnementaux et le ralentissement de la production en Lorraine. Les ventes du trimestre sont principalement portées par le dynamisme des ventes à l'international (+34%) tandis que les ventes en France augmentent légèrement (+1%). Pour les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 20,05 M€ (69,0% du chiffre d'affaires consolidé Groupe au 30 septembre 2022) et progresse de +19,3% par rapport à fin septembre 2021. Stramiflex, en Tunisie, a enregistré une nette amélioration de son activité au troisième trimestre 2022. Le chiffre d'affaires de la période s'établit à 2,7 M€ et est en croissance de +47,8 % par rapport à un troisième trimestre 2021 qui avait été affecté par des tensions dans la chaîne d'approvisionnement et des pénuries ponctuelles de matières premières. Pour les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Stramiflex s'établit à 9,0 M€ (39% du chiffre d'affaires consolidé Groupe au 30 septembre 2022) et est en croissance de +30,4% par rapport à fin septembre 2021. Après élimination d'un effet de change positif (+0,1 M€), la croissance du chiffre d'affaires à fin septembre 2022 est de +28,4%. Perspectives Malgré un contexte géopolitique et macroéconomique plus incertain, marqué par une inflation élevée qui fait peser des incertitudes importantes sur le niveau de la demande, le Groupe OBER confirme pour l'ensemble de l'exercice 2022 ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires et d'amélioration de la rentabilité. Confiant dans ses perspectives, le Groupe OBER poursuit sa stratégie de long terme axée sur la valorisation de ses marques à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité. Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires annuel 2022, mardi 31 janvier 2023 après bourse. A propos du Groupe Ober Le Groupe OBER est le spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur. À travers ses marques Oberflex, Concete LCDA, Marotte, Pure Paper et SuperOrganic, le Groupe OBER propose un vaste choix de surfaces bois, béton, papier, métal et résine, destinées à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion ou de spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières. Les produits du Groupe OBER bénéficient d'une image incontournable à l'échelle internationale grâce à leur haute qualité de fabrication et leur grande diversité esthétique. Le Groupe OBER bénéficie du label d'État EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). Le Groupe OBER a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 32 M€ ; il emploie près de 400 personnes en France et en Tunisie. ISIN : FR0010330613 - MNEMO : ALOBR www.groupe-ober.fr Contacts Groupe OBER : Etienne de La Thébeaudière - Tél. : +33 3 29 76 77 78 - invest@oberflex.fr Agence Calyptus : Cyril Combe - Tél. : +33 1 53 65 68 68 - cyril.combe@calyptus.net

