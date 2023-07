GROUPE OBER : CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE Bar-le-Duc le 31 juillet 2023 (17h45) CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2023 Le groupe OBER, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce pour le premier semestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 19,0 millions d'euros, en retrait de 6,2 % par rapport à une base de comparaison élevée au premier semestre 2022 qui était en croissance de 21 %. Évolutions du chiffre d'affaires (en M€) 2023 2022 Périmètre comparable Évolution Évolution Taux change constant 1er trimestre 9,02 9,88 - 8,7 % - 7,9 % 2ème trimestre 9,97 10,37 - 3,8 % - 3,2 % 1er semestre 18,99 20,25 - 6,2 % - 5,5 % Dont Ober 14,21 13,95 + 1,8 % + 1,8 % Stramiflex 4,78 6,30 - 24,1 % - 21,8 % Le chiffre d'affaires semestriel de l'ensemble Ober s'établit à 14,2 millions d'euros, en hausse de 1,8 % par rapport à un premier semestre 2022 qui était lui-même en croissance de 20,2 %. Les ventes ont progressé de façon homogène entre le France et l'Export malgré une conjoncture incertaine dominée par l'attentisme des donneurs d'ordre. Les performances par marque traduisent principalement une amélioration de l'activité en Lorraine depuis le deuxième trimestre, le maintien d'une croissance solide chez Concrete LCDA en Anjou sur le semestre et la poursuite du développement de Shelter. Stramiflex, en Tunisie, réalise un chiffre d'affaires semestriel de 4,8 millions d'euros, en retrait de 24,1 % par rapport au premier semestre 2022. L'activité est impactée par une conjoncture difficile, marquée par des tensions dans la chaîne d'approvisionnement, une forte inflation et un net ralentissement de la demande. Les variations de change ont eu un impact négatif de 0,15 million d'euros sur le chiffre d'affaires du semestre. Perspectives À court terme, face à un contexte de marché incertain, le groupe OBER opère avec prudence et discipline en ajustant ses prix en fonction de l'inflation et en optimisant ses coûts et sa productivité. À plus long terme, le groupe OBER poursuit sa stratégie de développement à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité. Comme annoncé dans son communiqué du 11 juillet 2023, le groupe OBER rappelle que la société Ober Finances, les principaux dirigeants du groupe, les Investisseurs Naxicap, Ober Participations, et les Associés Historiques ont conclu un protocole d'investissement engageant prévoyant (i) la signature d'un pacte d'associés constitutif d'une action de concert conduisant au dépôt d'une offre publique d'acquisition simplifiée (OPAS), et (ii) l'acquisition par Ober Finances des actions détenues par les Investisseurs Naxicap au capital d'Ober SA par voie d'apport en nature et/ou de cession sur la base d'une valorisation de 11,72 euros par action. Dans ce contexte, Ober Finances déposera à titre obligatoire (postérieurement à la publication des comptes semestriels d'Ober SA au 30 juin 2023) un projet d'OPAS visant le solde des actions Ober SA, au prix unitaire identique de 11,72 euros par action ordinaire, représentant une prime de 69,9% par rapport au cours de bourse précédant l'annonce du projet. Ce dépôt interviendra dans le courant du mois de septembre 2023. Dans l'hypothèse où le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire serait franchi à l'issue de l'OPAS, Ober Finances a l'intention de demander la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire des titres d'Ober SA dans les conditions requises par la réglementation applicable. Le groupe Ober tiendra le marché informé de toute évolution notable de l'Opération envisagée. Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre 2023, début septembre 2023. A propos du groupe Ober Le groupe OBER est le spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur. À travers ses marques Oberflex, Concete LCDA, Marotte, Pure Paper et SuperOrganic, le groupe OBER propose un vaste choix de surfaces bois, béton, papier, métal et résine, destinées à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion ou de spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières. Le groupe OBER édite également des accessoires et objets design en matières nobles, notamment ceux de la marque Shelter, créateur lunetier français de référence. Les produits du groupe OBER bénéficient d'une image incontournable à l'échelle internationale grâce à leur haute qualité de fabrication et leur grande diversité esthétique. Le groupe OBER bénéficie du label d'État EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). Le groupe OBER a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 37,8 M€ ; il emploie près de 400 personnes en France et en Tunisie. ISIN : FR0010330613 - MNEMO : ALOBR www.groupe-ober.fr Contacts Groupe OBER : Etienne de La Thébeaudière - Tél. : +33 3 29 76 77 78 - invest@oberflex.fr Agence Calyptus : Cyril Combe - Tél. : +33 1 53 65 68 68 - cyril.combe@calyptus.net

