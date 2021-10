GROUPE OBER : PREMIER SEMESTRE 2021 REDRESSEMENT DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS

COMMUNIQUE DE PRESSE Bar-le-Duc le 5 octobre 2021 (17h45)

PREMIER SEMESTRE 2021 REDRESSEMENT DE l'activité et des résultats

Progression de l'ensemble des activités : +28 % de croissance vs. S1 2020

Résultat net part du Groupe bénéficiaire de 0,35 M€

Bilan solide avec un ratio d'endettement financier net sur fonds propres à 17 %

Objectifs 2021 de croissance du chiffre d'affaires et d'amélioration de la rentabilité

Le Groupe OBER,spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce ses résultats du premier semestre 2021.

Faits marquants du semestre

Le premier semestre 2021 a montré un redémarrage de l'activité commerciale du Groupe Ober par rapport au premier semestre 2020 qui avait été lourdement touché par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Les ventes ont fortement progressé, aussi bien en France qu'à l'export, dans un contexte marqué par l'assouplissement des restrictions sanitaires internationales et la reprise progressive de plusieurs marchés finaux (hôtellerie, restauration ou commerce).

Ce redressement des ventes s'est accompagné d'une amélioration des résultats dans chaque activité. L'ensemble Ober, avec une croissance de 28 % de son chiffre d'affaires semestriel, a enregistré une évolution favorable de sa rentabilité d'exploitation avec un taux de marge opérationnelle à 4,4 % du chiffre d'affaires au premier semestre 2021, contre (8,0) % au premier semestre 2020.

Stramiflex, en Tunisie, a enregistré un chiffre d'affaires semestriel en progression de 31 % (à taux de change constant) pour un taux de marge opérationnelle en amélioration à (0,3) % du chiffre d'affaires au premier semestre 2021, contre (8,5) % au premier semestre 2020. Dans une conjoncture locale difficile, le redressement de la rentabilité a été obéré par des pénuries et perturbations dans la chaîne d'approvisionnement.

Résultats consolidés semestriels

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 16,4 M€, en hausse de 28 % (+3,6 M€) par rapport au premier semestre 2020, grâce à une base de comparaison favorable (le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 était en décroissance de -34%).

Le résultat d'exploitation progresse de 1,5 M€ par rapport au premier semestre 2020 pour ressortir positif à hauteur de 0,5 M€ au 30 juin 2021, contre une perte de (1,0) M€ au 30 juin 2020. Cette amélioration s'appuie principalement sur la reprise des volumes vendus, l'amélioration de la productivité et la maîtrise globale des charges d'exploitation.

Le résultat net consolidé est positif de 0,3 M€, en progression de 0,9 M€ par rapport à l'année précédente. Il est rappelé que le résultat du premier semestre 2020 tenait compte d'un résultat exceptionnel de 0,8 M€.

Après déduction de la part revenant aux intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 0,3 M€ contre une perte de (0,4) M€ au premier semestre 2020.

Compte de résultat semestriel simplifié

au 30 juin 2021 2020 Variation M€ % CA M€ % CA Chiffre d'affaires 16,45 12,88 +28% EBITDA [1] 0,88 5,3 % (0,59) (4,5) % +248% Résultat d'exploitation 0,48 2,9 % (1,05) (8,1) % +146% Résultat courant 0,26 1,6 % (1,46) (11,4) % +118% Résultat net consolidé 0,27 1,6 % (0,66) (5,2) % +140% Résultat net part du Groupe 0,35 2,1 % (0,43) (3,3) % +182%

Structure financière

Au 30 juin 2021, le Groupe maintient une structure financière solide avec des capitaux propres qui s'élèvent à 21,1 M€, en augmentation de 0,3 M€ par rapport au 31 décembre 2020.

La trésorerie au 30 juin 2021 s'établit à 7,3 M€, en diminution de 3,9 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Son évolution intègre notamment une variation défavorable du besoin en fonds de roulement de 2,5 M€ liée à la forte progression du chiffre d'affaires, ainsi que des remboursements d'emprunt bancaire pour un montant net de 1,9 M€.

L'endettement financier net [2] du Groupe (PGE inclus) s'élève à 3,7 M€, en baisse de 9,3 M€ par rapport au 30 juin 2020. En conséquence, le ratio d'endettement financier net sur fonds propres est de 17 % au 30 juin 2021, comparé à 8% au 31 décembre 2020 et 86 % au 30 juin 2020.

Perspectives

Au second semestre 2021, sur une base de comparaison plus élevée et sans perturbation majeure du contexte économique et sanitaire, le Groupe devrait continuer à bénéficier de la reprise de l'ensemble de ses marchés. La croissance du chiffre d'affaires attendue sur l'ensemble de l'exercice 2021 devrait s'accompagner d'une amélioration de la rentabilité du Groupe.

Pour soutenir ses perspectives de développement à plus long terme, le Groupe mène une stratégie de valorisation de son portefeuille de marques à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021, le mardi 16 novembre 2021 (après bourse).

Information complémentaire

Le Conseil d'administration, réuni le 27 septembre 2021, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2021. Le rapport financier semestriel sera disponible le 29 octobre 2021 sur le site Internet de la société (www.groupe-ober.com).

A propos du Groupe Ober

Le Groupe OBER est le spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur. A travers ses marques Oberflex, Concete LCDA, Marotte, Pure Paper et Staron, le Groupe OBER propose un vaste choix de surfaces bois, béton, papier, métal et résine, destinées à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion ou de spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières. Les produits du Groupe OBER bénéficient d'une image incontournable à l'échelle internationale grâce à leur haute qualité de fabrication et leur grande diversité esthétique.

Le Groupe OBER bénéficie du label d'État EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).

Le Groupe OBER a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 29 M€ ; il emploie près de 400 personnes en France et en Tunisie.

ISIN : FR0010330613 - MNEMO : ALOBR

www.groupe-ober.fr

Contacts

Groupe OBER : Etienne de la Thébeaudière - Tél. : +33 3 29 76 77 78 - invest@oberflex.fr

Agence Calyptus : Cyril Combe - Tél. : +33 1 53 65 68 68 - ober@calyptus.net

[1] EBITDA = résultat d'exploitation + dotations aux provisions et amortissements

[2] L'endettement financier net est calculé comme la somme des emprunts et dettes financières, à court et à long termes, tels qu'ils sont présentés au bilan consolidé, minorés de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, tels qu'ils sont présentés au bilan consolidé.

