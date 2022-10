GROUPE OBER : PREMIER SEMESTRE 2022 : CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS

PREMIER SEMESTRE 2022 : CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS • Activité soutenue : chiffre d'affaires en croissance de + 21 % • EBITDA de 1,9 M€, soit une marge de 9,6 % du CA en progrès de 4,3 points • par rapport à S1 2021 • Résultat d'exploitation de 1,5 M€ en hausse de + 1 M€ par rapport à S1 2021 • Résultat net part du Groupe de 0,95 M€, contre 0,35 M€ au S1 2021 • Endettement financier net à 34 % des fonds propres consolidés • Perspectives 2022 de croissance du chiffre d'affaires et d'amélioration de la rentabilité Le Groupe OBER, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce ses résultats du premier semestre 2022. Faits marquants du semestre Au cours du semestre, le Groupe OBER a enregistré une activité commerciale dynamique, en France et à l'export, par rapport à un premier semestre 2021 qui était encore marqué par le confinement et les restrictions de mobilité internationale. Dans un contexte de croissance de la demande sur tous les marchés finaux, la progression des ventes a été tractée par le développement des volumes dans toutes les activités et par les hausses de prix rendues nécessaires par l'inflation des coûts d'achat. La croissance des ventes s'est accompagnée d'une amélioration des résultats dans chacune des filiales du Groupe : • L'ensemble Ober, avec un chiffre d'affaires semestriel en croissance de + 20 %, a poursuivi l'amélioration de sa rentabilité avec un taux de marge opérationnelle à 6,0 % du chiffre d'affaires au premier semestre 2022, contre 4,4 % au premier semestre 2021. • Stramiflex, en Tunisie, a enregistré une croissance de + 24 % de son chiffre d'affaires semestriel et a nettement redressé son exploitation avec un taux de marge opérationnelle à 10,5 % du chiffre d'affaires au premier semestre 2022, contre (0,3) % au premier semestre 2021. Résultats consolidés semestriels Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2022 s'élève à 20,0 M€, en croissance de + 22 % (+3,6 M€) par rapport à un premier semestre 2021 qui était lui-même en progression de + 28 %. Le résultat d'exploitation s'établit à 1,5 M€ et progresse de + 1,0 M€ par rapport à l'an dernier. Cette évolution s'explique par i) des effets volume et prix positifs avec des incidences favorables sur la productivité et ii) une bonne maîtrise des charges d'exploitation (+ 14 %) dans un contexte de forte croissance. Le résultat net consolidé est positif de 1,1 M€, soit une hausse de + 0,8 M€ par rapport au premier semestre 2021. Il tient compte de frais financiers accrus à 0,4 M€ (contre 0,2 M€ au 30 juin 2021). Après déduction de la part revenant aux intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe du premier semestre 2022 ressort à 0,95 M€ contre 0,35 M€ l'année précédente. Compte de résultat semestriel simplifié au 30 juin S1 2022 S1 2021 Variation M€ % CA M€ % CA Chiffre d'affaires 20,01 16,45 +22% EBITDA [i] 1,93 9,6 % 0,88 5,3 % +121% Résultat d'exploitation 1,48 7,4 % 0,48 2,9 % +212% Résultat net consolidé 1,08 5,4 % 0,27 1,6 % +305% Résultat net part du Groupe 0,95 4,8 % 0,35 2,1 % +174% Structure financière Après prise en compte du résultat du semestre et de la distribution du dividende au titre de l'exercice 2021, les capitaux propres totaux du Groupe au 30 juin 2022 s'élèvent à 20,6 M€, en progression de + 0,3 M€ par rapport au 31 décembre 2021. La trésorerie au 30 juin 2022 s'établit à 4,5 M€ et diminue de - 0,7 M€ par rapport au 31 décembre 2021, principalement en raison de la comptabilisation du dividende ordinaire versé en juillet 2022. L'endettement financier net [ii] du Groupe s'élève à 7,1 M€, en hausse de + 0,9 M€ par rapport au 31 décembre 2021. En conséquence, le ratio d'endettement financier net sur fonds propres est de 34,4 % au 30 juin 2022, comparé à 30,2 % au 31 décembre 2021 et 17 % au 30 juin 2021. Perspectives Malgré un contexte géopolitique et macroéconomique plus incertain, marqué par une inflation élevée qui fait peser des incertitudes importantes sur le niveau de la demande au second semestre, le Groupe OBER devrait confirmer la croissance de son chiffre d'affaires et l'amélioration de sa rentabilité sur l'ensemble de l'exercice 2022. Pour faire face aux hausses significatives des coûts de l'énergie en Europe, le Groupe OBER s'adapte en accélérant ses projets d'investissements en matière d'efficience énergétique afin de soutenir sa compétitivité. Ces investissements devraient permettre à court terme de diminuer sensiblement la consommation de gaz et d'électricité. Confiant dans ses perspectives, le Groupe OBER se donne les moyens de poursuivre sa stratégie de long terme axée sur la valorisation de ses marques à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité. Prochain rendez-vous Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022, le mardi 15 novembre 2022 (après bourse). Information complémentaire Le Conseil d'administration, réuni le 30 septembre 2022, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2022. Le rapport financier semestriel sera disponible le 31 octobre 2022 sur le site Internet de la société (www.groupe-ober.com).

