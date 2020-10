OBER : perte nette au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ober a publié une perte nette (part du groupe) de 400 000 euros au premier semestre 2020 contre un résultat net (pdg) de 500 000 euros un an plus tôt. Le résultat d'exploitation du spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur s'établit à -1 million contre +1,2 million au premier semestre 2019. L'Ebitda ressort, pour sa part, à -600 000 euros après +1,7 million un an auparavant.Le chiffre d'affaires pour la période est en repli de 34,5% à 12,9 millions d'euros.Les capitaux propres de la société au 30 juin 2020 s'établissent à 15,2 millions, en diminution de 1,7 millions par rapport au 31 décembre 2019.En termes de perspectives, le groupe OBER précise qu'il reste prudent sur la fin de l'année compte tenu du manque de visibilité et ajoute qu'il s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2020, malgré le redressement progressif des ventes et des prises de commandes depuis le début du troisième trimestre.Il ajoute être confiant dans sa capacité à traverser la crise actuelle en amplifiant ses mesures de réduction de coûts et en soutenant ses actions de développement des ventes.