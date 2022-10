Ober : A suivre aujourd'hui

Ober, acteur des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, a publié un résultat net part du groupe de 0,95 million d'euros au premier semestre 2022, contre 0,35 million au premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 20 millions en croissance de 22% (+3,6 millions) par rapport à un premier semestre 2021 qui était lui-même en progression de 28%.



Au cours du premier semestre 2022, le groupe Ober a enregistré une activité commerciale dynamique, en France et à l'export, par rapport à un premier semestre 2021 qui était encore marqué par le confinement et les restrictions de mobilité internationale. Dans un contexte de croissance de la demande sur tous les marchés finaux, la progression des ventes a été tirée par le développement des volumes dans toutes les activités et parles hausses de prix rendues nécessaires par l'inflation des coûts d'achat.



Malgré un contexte géopolitique et macroéconomique plus incertain, marqué par une inflation élevée qui fait peser des incertitudes importantes sur le niveau de la demande au second semestre, Ober devrait confirmer la croissance de son chiffre d'affaires et l'amélioration de sa rentabilité sur l'ensemble de l'exercice 2022.



Pour faire face aux hausses significatives des coûts de l'énergie en Europe, le groupe s'adapte en accélérant ses projets d'investissements en matière d'efficience énergétique afin de soutenir sa compétitivité. Ces investissements devraient permettre à court terme de diminuer sensiblement la consommation de gaz et d'électricité.



Confiant dans ses perspectives, Ober se donne les moyens de poursuivre sa stratégie de long terme axée sur la valorisation de ses marques à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité.



La société publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 le mardi 15 novembre 2022 après bourse.