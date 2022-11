Ober : A suivre aujourd'hui

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre d’Ober s’élève à 9,1 millions d’euros, en progression de 24,9% par rapport à « une base de comparaison favorable en 2021 ». Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires du spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur a atteint 29,1 millions d’euros, affichant une croissance de 22,5%.



Malgré un contexte géopolitique et macroéconomique plus incertain, marqué par une inflation élevée qui fait peser des incertitudes importantes sur le niveau de la demande, Ober a confirmé pour l'ensemble de l'exercice 2022 ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires et d'amélioration de la rentabilité.