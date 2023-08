Ober : A suivre aujourd'hui

Le groupe Ober, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce pour le premier semestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 19 millions d'euros, en retrait de 6,2 % par rapport à une base de comparaison élevée au premier semestre 2022 qui étaiten croissance de 21 %. Les ventes ont progressé de façon homogène entre le France et l'Export malgré une conjoncture incertaine dominée par l'attentisme des donneurs d'ordre.



Les performances par marque traduisent principalement une amélioration de l'activité en Lorraine depuis le deuxième trimestre, le maintien d'une croissance solide chez Concrete LCDA en Anjou sur le semestre et la poursuite du développement de Shelter.



Stramiflex, en Tunisie, réalise un chiffre d'affaires semestriel de 4,8 millions d'euros, en retrait de 24,1 % par rapport au premier semestre 2022. L'activité est impactée par une conjoncture difficile, marquée par des tensions dans la chaîne d'approvisionnement, une forte inflation et un net ralentissement de la demande. Les variations de change ont eu un impact négatif de 0,15 million d'euros sur le chiffre d'affaires du semestre.



Coté perspectives, à court terme, face à un contexte de marché incertain, le groupe Ober opère avec prudence et discipline en ajustant ses prix en fonction de l'inflation et en optimisant ses coûts et sa productivité.



À plus long terme, le groupe poursuit sa stratégie de développement à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité.