Ober : Rapport financier semestriel 2020

RAPPORT SEMESTRIEL Comptes Consolidés 1er SEMESTRE 2020 Le premier semestre 2020 a été significativement affecté par la pandémie de la Covid-19 et l'instauration des mesures de confinement qui ont conduit à une baisse importante des ventes dans toutes les régions du Groupe, la plupart des clients ayant été contraints de suspendre ou décaler leurs chantiers. Dans ce contexte hors normes, le Groupe OBER a réussi à assurer la continuité de ses opérations. Pendant la période de confinement, le Groupe a maintenu une part de son activité en France essentiellement à partir de ses stocks de produits finis ; puis, à partir de la début avril, le Groupe a progressivement relancé sa production dans le cadre d'un plan de relance opérationnel encadré par des mesures sanitaires faisant de la sécurité de ses employés la principale priorité. Ces mesures ont entraîné des baisses de productivité qui ont eu une incidence sur les opérations. Toutes les activités du Groupe ont été pénalisées. L'ensemble Ober Surfaces enregistre une forte dégradation de ses performances avec un chiffre d'affaires semestriel en baisse de 34 % et un taux de marge opérationnelle à (8,0) % du chiffre d'affaires, contre 5,9 % au premier semestre 2019. Stramiflex, en Tunisie, enregistre des performances similaires avec un chiffre d'affaires semestriel en diminution de 37 % et un taux de marge opérationnelle à (8,5) % du chiffre d'affaires, contre 6,4 % au premier semestre 2019. Pour faire face à une crise mondiale sans précédent, le Groupe a rapidement mis en place les mesures nécessaires pour variabiliser ses coûts et préserver sa trésorerie en ayant notamment recours aux dispositifs de soutien mis en place en France par les pouvoirs publics. Résultats consolidés Le Groupe OBER réalise au premier semestre un chiffre d'affaires de 12,9 M€ en repli de 34 % (- 6,8 M€) par rapport au premier semestre 2019. Après un premier trimestre déjà impacté, le deuxième trimestre a été plus lourdement touché par les conséquences de la pandémie de la Covid-19. Le point bas d'activité du Groupe a été atteint en avril et mai, pour ensuite redémarrer progressivement en juin avec la levée des mesures de restriction et la reprise progressive des chantiers. Le résultat d'exploitation du Groupe recule de 2,2 M€ par rapport au premier semestre 2019 pour s'établir à (1,0) M€ au 30 juin 2020. Il est affecté par les faibles volumes d'activité et par la moindre productivité compte tenu des perturbations liées à la crise sanitaire. Au global, les actions de réduction des coûts atteignent 4,3 M€ sur le semestre, grâce à la réduction des frais commerciaux, généraux et administratifs et à l'activation des aides publiques (chômage partiel, report du versement des cotisations sociales …).

Le résultat net consolidé s'établit à (0,7) M€, en retrait de 1,2 M€ par rapport à l'année précédente. Il tient compte, en particulier, d'un résultat exceptionnel de 0,8 M€ lié à une plus-value réalisée lors de la levée d'option d'un leasing portant sur une partie de l'actif immobilier du Groupe à Saint Ouen. Après déduction de la part revenant aux intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort (0,4) M€ contre 0,5 M€ au premier semestre 2019. AUTRES ÉLÉMENTS DE GESTION RESSOURCES HUMAINES Au 30 juin 2020 les effectifs par catégorie se répartissent de la manière suivante : Effectifs Hommes Femmes Total Au 30/06/2020 Cadres 41 17 58 Agents de maîtrise 41 13 54 Employés 35 25 60 Ouvriers 227 31 258 TOTAL 344 86 430

RÉSULTAT CONSOLIDE 1er semestre 2020 Groupe OBER : Compte de résultat consolidé au 30/06/2020 (en milliers d'euros) 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Chiffre d'affaires 12 883 19 654 37 503 Autres produits d'exploitation 810 535 124 Total produits d'exploitation 13 693 20 189 37 627 Achats matières premières, marchandises 6 673 8 302 15 537 Variation de stocks -850 226 -524 Achats et charges externes 3 373 4 280 8 239 Impôts et taxes 302 263 537 Charges de personnel 4 737 5 368 10 147 Dotation aux amortissements 450 514 1 010 Dotation aux provisions 4 8 108 Autres charges 50 48 99 Total charges d'exploitation 14 739 19 009 35 154 Résultat d'exploitation -1 046 1 180 2 473 Produits financiers 57 105 196 Charges financières 474 611 1 205 Résultat financier -417 -505 -1 010 Résultat courant des entreprises intégrées -1 463 674 1 464 Produits exceptionnels 778 6 10 Charges exceptionnelles 0 0 3 Résultat exceptionnel 778 6 7 Participation 0 0 0 Impôts sur les bénéfices -20 102 109 Résultat net des sociétés intégrées -665 578 1 362 Part revenant aux minoritaires -238 36 164 Résultat - Part de groupe -427 542 1 197

BILAN Groupe OBER : Bilan consolidé au 30/06/2020 ACTIF (en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 PASSIF (en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES Immobilisations incorporelles 955 1 029 Capital 2 062 2 062 Fonds commercial et écart d'acquisition 5 971 5 992 Primes 5 308 5 308 Immobilisations corporelles 7 413 7 748 Réserves consolidées 7 103 6 681 Immobilisations financières 617 615 Ecart de conversion -2 215 -2 051 Résultat part de groupe -427 1 197 Total part de groupe 11 831 13 197 Intérêts minoritaires 3 349 3 687 TOTAL 14 956 15 384 TOTAL 15 179 16 885 ACTIF CIRCULANT Provisions 256 255 Stocks et encours 17 363 16 581 DETTES Clients et comptes rattachés 3 251 3 414 Emprunts et dettes financières 18 289 13 855 Impôt différé 85 76 Fournisseurs et comptes rattachés 3 111 2 971 Autres créances 1 659 1 390 Impôt différé 1 115 1 115 Valeurs mobilières de placement 1 196 1 200 Dettes sociales et fiscales 3 210 2 307 Disponibilités 4 105 942 Autres dettes 1 372 1 542 TOTAL 27 658 23 602 TOTAL 27 352 22 045 Compte de régularisation Compte de régularisation Charges constatées d'avance 162 225 Produits constatés d'avance 245 281 TOTAL DE L'ACTIF 42 777 39 210 TOTAL DU PASSIF 42 777 39 210 Les capitaux propres du Groupe au 30 juin 2020 s'établissent à 15,2 M€, en diminution de 1,7 M€ par rapport au 31 décembre 2019. La trésorerie s'établit à 5,3 M€, en progression de 3,2 M€ par rapport au 31 décembre 2019. Elle intègre un prêt garanti par l'Etat obtenu par les filiales Ober et Concrete LCDA auprès des partenaires bancaires pour un montant total de 4,2 M€ afin de consolider leurs fonds de roulement et de faire face au ralentissement de l'activité dû à la crise sanitaire. L'endettement financier net 1 du Groupe s'élève à 13,0 M€, en hausse de 0,7 M€ par rapport au 30 juin 2019. En conséquence, le ratio d'endettement financier net sur fonds propres est de 86 % au 30 juin 2020, comparé à 78 % au 30 juin 2019. Evénements postérieurs Néant 1 L'endettement financier net est calculé comme la somme des emprunts et dettes financières, à court et à long termes, tels qu'ils sont présentés au bilan consolidé, minorés de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, tels qu'ils sont présentés au bilan consolidé.

2020 NOTES ANNEXES DES COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES DU GROUPE OBER POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 2020 AU 30 JUIN 2020

Informations relatives au référentiel comptable, aux modalités de consolidation et aux méthodes et règles d'évaluation. Référentiel comptable Les comptes consolidés annuels sont établis selon les normes comptables françaises (règlement CRC N°99-02). B. Modalités de consolidation Toutes les méthodes préférentielles définies par le CRC 99-02 ont été appliquées. Les sociétés Marotte, Stramiflex, Oberflex Tunisie, Ober Inc et LCDA sont consolidées par intégration globale. Les soldes et transactions intra-groupe sont éliminés en consolidation. Le compte de résultat consolidé inclut les résultats des filiales consolidées acquises au cours de la période à compter de la date de leur acquisition ; les résultats des filiales cédées au cours de la même période sont pris en compte jusqu'à leur date de cession. Les intérêts minoritaires dans l'actif net des filiales consolidées sont présentés sur une ligne distincte des capitaux propres. Les intérêts minoritaires comprennent le montant des intérêts minoritaires à la date de prise de contrôle et la part des minoritaires dans la variation des capitaux propres depuis cette date. Les états financiers individuels de Stramiflex et d'Oberflex Tunisie sont établis en dinars tunisiens. Ceux d'Ober Inc sont établis en dollars américains. Afin de présenter des états financiers consolidés, les résultats et la situation financière de Stramiflex, d'Oberflex Tunisie et d'Ober Inc sont convertis en euro, devise fonctionnelle du Groupe et devise de présentation des états financiers consolidés. Les éléments du bilan sont convertis en euro au taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice, tandis que leurs comptes de résultat et flux de trésorerie sont convertis au taux de change moyen de l'exercice. Les écarts de conversion qui en résultent sont comptabilisés dans les capitaux propres. Méthodes et règles d'évaluation 1. Ecart d'acquisition Les écarts d'acquisition sont calculés par différence entre d'une part la quote-part des actifs et passifs identifiables évalués à la juste valeur à la date d'acquisition et d'autre part le coût d'acquisition des titres. Le cas échéant, et conformément au règlement ANC n°2015-07 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 : les écarts d'acquisition positifs comptabilisés antérieurement à cette date sont amortis sur une durée déterminée, sur la base des hypothèses retenues et des objectifs fixés lors de l'acquisition ;

les écarts d'acquisition positifs enregistrés à compter du 1 er janvier 2016 sont quant à eux non amortis et font l'objet de tests de dépréciation annuels.

2. Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont évaluées au coût historique diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeurs. Les marques sont amorties sur 20 ans et correspondent principalement à Stramiflex. 3. Immobilisations corporelles Selon les règles définies par le règlement du CRC n° 2002-10, les actifs immobilisés doivent être décomposés en éléments séparés ayant des durées d'utilisation distinctes. Ainsi, les immobilisations corporelles ont été décomposées en fonction de la durée d'utilisation de leurs principaux éléments. Dans le cadre de l'application du règlement du CRC n°2002-10, les immobilisations corporelles sont amorties suivant les durées d'utilité des biens acquis. Les durées d'utilités retenues en années sont les suivantes : INSTALLATIONS TECHNIQUES Chaudière, Transformateurs et distribution, Fluides et tuyauteries: 15 Compresseurs : 10 MATERIEL INDUSTRIEL et SERVICES GENERAUX Ponts roulants, Presse : 20 Mécanique générale, Traitements de surfaces : 15 Matériel d'Usinage du bois : 12 Matériel de laboratoire, centre d'usinage : 10 La valeur brute des immobilisations correspond à leur valeur d'achat. Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire. Les immobilisations acquises en crédit-bail sont inscrites à l'actif du bilan et amorties comme si la société en était propriétaire. La dette correspondante est inscrite au passif du bilan. 4. Immobilisations financières A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à la valeur d

6. Stock matières premières et produits finis Les stocks de matières premières et autres approvisionnements, ainsi que les stocks de marchandises sont évalués au prix d'achat rendu usine. Les produits non-conformes sont déclassés au cours des différentes étapes de fabrication. Les stocks de placage ne se déprécient pas et le reste du stock à rotation lente est soumis à revue par le management. Les stocks de produits finis panneaux décoratifs et de parquets sont évalués au prix de revient. Les produits intermédiaires et finis sont valorisés au prix de revient. Le prix de revient correspond au coût de fabrication. Il comprend les coûts matières et les coûts de transformation. Les coûts de transformation intègrent la main d'œuvre et les charges de l'usine. 7. Engagement pour indemnités de départ à la retraite Les principales hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l'évaluation de ces engagements envers le personnel sont : taux d'actualisation financier : 1.42%

Age de départ à la retraite : 65 ans pour les cadres, 60 ans pour les non-cadres.

non-cadres. Taux de progression annuelle des salaires : 1% 8. Impôts différés Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable, pour l'ensemble des différences temporelles entre la base fiscale des actifs et passifs et leur valeur comptable dans les états financiers consolidés. Ils sont évalués en utilisant le taux d'impôt et les règles fiscales en vigueur à la clôture de l'exercice et qui seront applicables lorsque l'actif sera réalisé ou le passif réglé. 9. Subventions d'investissement La société a retenu l'option d'incorporation des subventions d'investissement aux capitaux propres. 10. Frais de recherche et développement La société a opté pour la comptabilisation en charge des frais de R&D. Cela a représenté une charge de 121 K€ pour le premier semestre 2020. (1er semestre 2019 : 184 K€) Groupe OBER - Annexes des comptes consolidés au 30/06/2020

Informations relatives au périmètre de consolidation Société Siège RCS % % de d'intérêts contrôle OBER Longeville en Barrois RCS Bar le Duc B 382 745 Sté mère Sté mère (55) 404 MAROTTE Saint Ouen (93) RCS Bobigny B 582 122 100,0% 100% 214 STRAMIFLEX Tunis - Tunisie MF : 1127580PAM ; AC 59,89% 59 ,89% OBERFLEX TUNISIE Tunis - Tunisie MF : 1187944FAM 98,67% 100% OBER INC Delaware - USA 100% 100% LCDA Avrillé (49) RCS Angers 521 151 456 100% 100% Informations permettant la comparabilité des comptes A. Informations relatives aux variations du périmètre Il n'y a pas eu de variation de périmètre au cours du premier semestre 2020. B. Informations relatives aux changements comptables Il n'y a pas eu de changements comptables pour l'établissement des comptes du premier semestre 2020. Groupe OBER - Annexes des comptes consolidés au 30/06/2020

IV. Explications des postes du bilan Postes du bilan consolidé 1. Actif immobilisé Immobilisations incorporelles VN Valeur Brute Amort./Provision VN 30/06/2020 31/12/2019 Concession, brevets et droits 2 146 758 1 203 691 943 068 1 024 508 Fonds commercial et écart d'acquisition 6 991 452 1 020 423 5 971 029 5 992 209 Autres immos incorporelles 353 023 340 932 12 090 4 094 Total 9 491 233 2 565 046 6 926 186 7 020 812 Détail des écarts d'acquisition : écart d'acquisition société LCDA : enregistré pour un montant de 5.393 K€ en 2018, non amorti ;

écart d'acquisition société Stramiflex : enregistré pour un montant de 281 K€ en 2010, amorti sur 20 ans

(VNC 141 K€ au 30/06/2020). Immobilisations corporelles Valeur Brute Amort./Provision VN 30/06/2020 VN 31/12/2019 Terrains et aménagements 1 182 175 75 211 1 106 964 1 736 473 Constructions 3 959 435 2 963 280 996 155 304 482 ITMOI 13 573 355 8 927 658 4 645 696 5 025 589 Autres immos corporelles 915 309 809 537 105 771 128 380 Immos corporelles en cours 558 061 - 558 061 553 445 Total 20 188 334 12 775 687 7 412 647 7 748 369 Au 30 juin 2020, les 4 764 m2 de terrain dont la société Marotte reste propriétaire à Saint Ouen, figurent en immobilisations corporelles pour un montant de 1 678 K€. La catégorie « ITMOI » comprend 2 actifs financés par le biais d'un crédit-bail. Le montant brut de ces 2 actifs industriels est de 606 K€. Immobilisations financières Valeur Brute Amort./Provision VN 30/06/2020 VN 31/12/2019 Autres participations 665 599 642 268 23 331 23 331 Prêts 373 366 - 373 366 373 366 Autres immos financières 220 755 - 220 755 218 092 Total 1 259 720 642 268 617 453 614 789 Groupe OBER - Annexes des comptes consolidés au 30/06/2020

Les autres participations correspondent : aux titres des filiales sans activité détenues par OBER et intégralement dépréciées, à savoir la société

Tribois (Côte d'Ivoire) en liquidation judiciaire (valeur brute 572 k€, valeur nette nulle et détenue à 100% par Ober) et la société Ober Incorporated (valeur brute 70 k€, valeur nette nulle), société en sommeil détenue à 100%. Ces filiales ne sont en conséquence pas intégrées dans le périmètre de consolidation.

Tribois (Côte d'Ivoire) en liquidation judiciaire (valeur brute 572 k€, valeur nette nulle et détenue à 100% par Ober) et la société Ober Incorporated (valeur brute 70 k€, valeur nette nulle), société en sommeil détenue à 100%. Ces filiales ne sont en conséquence pas intégrées dans le périmètre de consolidation. aux parts de la société Shelter acquise par Marotte sur l'exercice 2017 pour un montant de 23 K€. Cette filiale n'est pas intégrée dans le périmètre de consolidation du fait de son caractère non significatif. 2. Stocks Valeur Brute Amort./Provision VN 30/06/2020 VN 31/12/2019 Matières premières 7 689 197 94 090 7 595 107 7 422 553 Encours de production 795 459 - 795 459 149 052 Produits intermédiaire et finis 7 896 526 90 519 7 806 007 8 001 248 Marchandises 1 191 105 25 005 1 166 100 1 007 764 Total 17 572 286 209 614 17 362 672 16 580 617 Le stock de matière première est principalement constitué de panneaux de particule, de panneaux MDF et de placages. Les produits intermédiaires et finis sont quasiment tous liés à des commandes clients. 3. Créances Valeur Brute Amort./Provision VN 30/06/2020 VN 31/12/2019 Clients et comptes rattachés 3 568 802 317 910 3 250 892 3 413 513 Impôt différé actif 84 625 - 84 625 76 141 Autres créances 1 658 560 - 1 658 560 1 390 067 Total 5 311 987 317 910 4 994 077 4 879 720 Les comptes client d'Ober et LCDA sont assurés en quasi-totalité. Les provisions clients de 320 K€ au 31/12/2019 sont passées à 318 K€ au 30/06/2020. Groupe OBER - Annexes des comptes consolidés au 30/06/2020

4. Capitaux propres Capitaux Capitaux Réserves Ecart de propres part Intérêts des propres Capital Primes consolidées Résultat n conversion du Groupe minoritaires consolidés Au 31/12/2018 2 062 5 308 6 724 674 - 2 456 12 312 3 276 15 589 Résultat de la période 1 197 1 197 163 1 361 Affectation résultat n-1 674 - 674 - Distributions - 717 - 717 - 4 - 721 dividendes Autres variations - - Ecarts de conversion 405 405 252 656 Au 31/12/2019 2 062 5 308 6 681 1 197 - 2 051 13 197 3 687 16 885 Résultat de la période - 427 - 427 - 238 - 665 Affectation résultat n-1 1 197 - 1 197 - Distributions - - - dividendes Autres variations - 776 - 776 - 776 Ecarts de conversion - 164 - 164 - 101 - 265 Au 30/06/2020 2 062 5 308 7 103 - 427 - 2 215 11 831 3 349 15 179 Au 30 juin 2020, le capital social se compose de 1 441 615 actions d'une valeur nominale de 1,43 €. Le résultat par action des 3 derniers exercices est le suivant : 2017 2018 2019 S1 2020 Nombre d'actions 1 441 615 1 441 615 1 441 615 1 441 615 Résultat (K€) 947 674 1 197 - 427 Résultat par action 0,66 € 0,47 € 0,83 € -0,30 € 5. Provisions Les provisions au 30/06/2020 correspondent principalement aux provisions pour départ en retraite. Ouverture Dotation Reprises utilisées Clôture Provision retraite 449 307 - 449 307 Total Provisions 449 307 - - 449 307 6. Intérêts minoritaires Les intérêts minoritaires (part des capitaux propres) représentent 3 348 567 € au 30 juin 2020. Groupe OBER - Annexes des comptes consolidés au 30/06/2020

7. Impôts différés La prise en compte d'une imposition différée dans les comptes consolidés a eu les incidences suivantes. IDP Net de 1 030 K€ (IDP 1 115 K€ - IDA 84 K€) : 447 K€ IDP lié à la revalo des terrains Marotte 655 K€ IDP retraitement amortissements fiscaux Stramiflex 52 K€ IDP retraitement crédit-baux Ober 117 K€ IDA provision pour départ en retraite Ober 20 K€ IDA provision pour départ en retraite LCDA 8. Emprunts et dettes financières Emprunts Total < à 1 an entre 2 et 5 ans > à 5 ans Empunts et dettes auprès des EC 18 288 671 5 205 090 12 243 581 840 000 Total 18 288 671 5 205 090 12 243 581 840 000 Capital dû New Variation dûe au taux de Capital dû 31/12/2019 emprunts Remboursements change 30/06/2020 13 854 692 7 271 013 - 2 731 326 - 105 707 18 288 671 Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit correspondent principalement : Pour Ober : Dette contractée pour le financement de matériel (solde au 30.06.2020 : 6 K€) ; Cette dette correspond au retraitement des crédits-baux en consolidation.

crédits-baux en consolidation. Dette pour le financement de LCDA (solde au 30.06.2020 : 5 743 K€)

Dette pour le financement de BFR (solde au 30.06.2020 : 1 229 K€)

Dette via les PGE (solde au 30.06.2020 : 3 000 K€)

Concours bancaires (solde au 30.06.2020 : 0 K€) Pour Marotte : Financement du rachat du lease-back lié à une partie du terrain de Saint-Ouen (solde au 30.06.2020 : 885 K€).

lease-back lié à une partie du terrain de Saint-Ouen (solde au 30.06.2020 : 885 K€). Nouvelle dette contractée en 2017 (solde au 30.06.2020 : 1 650 K€)

Concours bancaires (solde au 30.06.2020 : 124 K€) Groupe OBER - Annexes des comptes consolidés au 30/06/2020

Pour Stramiflex : Dette pour financement matériel (solde au 30.06.2020 : 426 K€)

Crédit court terme (solde au 30.06.2020 : 3 122 K€) Pour LCDA : Dette pour financement développement (solde au 30.06.2020 : 1 018 K€)

Dette via les PGE (solde au 30.06.2020 : 1 200 K€) Postes du compte de résultat consolidé 1. Charge de personnel et effectif Les charges de personnel se sont élevées au cours du premier semestre 2020 à 4 737 K€ contre 5 368 K€ au cours du premier semestre 2019. La répartition des effectifs est telle que dans le tableau ci-dessous : Effectifs Hommes Femmes Total Au 30/06/2020 Cadres 41 17 58 Agents de maîtrise 41 13 54 Employés 35 25 60 Ouvriers 227 31 258 TOTAL 344 86 430 2. Charges et produits financiers Les intérêts payés au cours du premier semestre 2020 se sont élevés à 370 K€ (443 K€ au S1 2019). Le résultat financier ressort ainsi à - 417 K€. 3. Charges et produits exceptionnels Le résultat exceptionnel ressort à 778 K€ 4. Charges d'impôt La charge d'impôt (net de crédit d'impôts) de la période 2020 se présente comme suit : 30/06/2020 Impôts courants 11 931 Impôts différés 8 484 Impôts sur les sociétés 20 415 Groupe OBER - Annexes des comptes consolidés au 30/06/2020

Autres informations A. Information sectorielle Ventilation du chiffre d'affaires par zone géographique Répartition CA par zone Groupe Ober S1 2020 (M€) 0,55 0,24 0,05 0,88 EUROPE 3,91 MAGHREB AMERIQUE DU NORD 7,18 ASIE MOYEN ORIENT AUTRES Ventilation des immobilisations o Ober : 7 059 K€ o Marotte : 1 909 K€ o Stramiflex : 5 074 K€ o LCDA : 911 K€ OberflexTun : Néant o Ober Inc : 3 K€ Ventilation du résultat d'exploitation o Ober : (170 K€) o Marotte : (226 K€) Stramiflex : (343 K€) o LCDA : (373 K€) OberflexTun : 65 K€ o Ober Inc : 1 K€ Groupe OBER - Annexes des comptes consolidés au 30/06/2020

B. Autres informations diverses 1. Faits importants de la période Toutes les sociétés du groupe ont été confrontées à l'épidémie Covid 19. Concernant les sociétés françaises, les aides de l'Etat ont été activées (activité partielle et reports de charges). Les sociétés bénéficient également du report des échéances bancaires et d'une enveloppe suffisante de prêts avec la garantie de l'Etat (PGE). 2. Evènements postérieurs à la clôture Néant. 3. Rémunération des dirigeants L'information sur les rémunérations n'est pas fournie car cette indication conduirait à identifier la situation donnée d'un des membres de ces organes. 4. Engagement hors-bilan Le montant des effets escomptés non échus au 30/06/2020 chez Stramiflex est de 789 K€ (vs 1 584 K€ au 31/12/2019). Indemnités de départ à la retraite Stramiflex (provision 225 kTND, soit 67 K€) : engagement donné par Stramiflex pour 360 kTND, engagement reçu de Stramica pour 127 kTND. 5. Autres engagements et risques Il est à noter le risque de change lié à la société Stramiflex car son activité est réalisée en dinar tunisien. Par ailleurs, la société 3D Distribution a assigné la société Ober en justice en date du 07/07/2016 considérant que cette dernière n'avait pas respecté la lettre de confidentialité qui liait les deux sociétés. Par décision en date du 10 juillet 2020, le Tribunal de Commerce à débouté la société 3D de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à la société Ober 2 000 € au titre de l'articlet 700. La société 3D a fait appel de cette décision le 24/08/2020. 6. Honoraires commissaires aux comptes Le montant des honoraires d'audit des commissaires aux comptes s'est élevé à 35 K€ pour le premier semestre 2020. 7. Transactions avec les parties liées Il n'existe pas de transactions d'importance significative conclues avec des parties liées susceptibles d'entrer dans le champ de l'article R 123-1 98 du code de commerce. Groupe OBER - Annexes des comptes consolidés au 30/06/2020

VI. Tableau de financement par l'analyse des flux de trésorerie Groupe OBER : Tableau de flux de trésorerie consolidé au 30/06/2020 S1 S1 (en milliers d'euros) 2020 2019 2019 ACTIVITE Résultat net des sociétés intégrées -665 578 1 362 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité: amortissements, provisions et plus-value de cessions -329 516 790 variation des impôts différés -8 25 -116 variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -811 -277 357 Flux net de trésorerie généré par l'activité -1 813 841 2 392 OPERATION D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations -1 180 -670 -854 cessions d'immobilisations 777 5 16 incidence des variations de périmètre 0 0 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -403 -665 -837 OPERATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 0 0 -717 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 -4 -4 Augmentation capital souscrite par les minoritaires des sociétés intégrées 0 0 0 Nouveaux emprunts 7 271 1 120 1 161 Subventions reçues Remboursements d'emprunts et compte courant -1 889 -773 -2 560 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 5 382 342 -2 120 Incidence des variations de cours de devises -7 9 18 VARIATION DE TRESORERIE 3 160 527 -547 Trésorerie d'ouverture 2 142 2 688 2 688 Trésorerie de clôture 5 302 3 216 2 142 Groupe OBER - Annexes des comptes consolidés au 30/06/2020

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL J'atteste, à ma connaissance, que les comptes pour le premier semestre 2020 sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Paris, le 31 octobre 2020 Etienne de La Thébeaudière

Président Directeur Général