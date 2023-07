Ober SA : projet d'OPAS à 11,72 euros par action

Ober Finances, société contrôlant Ober SA, ses principaux dirigeants (Ober Finances), les Investisseurs Naxicap, Ober Participations, Etienne de la Thébeaudière, (les associés historiques) ont conclu un protocole d'investissement engageant prévoyant la signature d'un pacte d'associés constitutif d'une action de concert conduisant au dépôt d'une offre publique d'acquisition simplifiée (OPAS).



Il prévoit aussi l'acquisition par Ober Finances des actions détenues par les Investisseurs Naxicap au capital d'Ober SA, soit 30,54% du capital et 32,41% des droits de vote d'Ober SA, par voie d'apport en nature et/ou de cession, sur la base d'une valorisation de 11,72 euros par action.



Cette OPAS sera financée par les Investisseurs Naxicap par l'intermédiaire d'une avance en compte courant qui fera l'objet d'une conversion en capital à l'issue de l'OPAS.



Le prix de 11,72 euros par action valorise 100% du capital du spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur à environ 16,9 millions d'euros. Ce prix extériorise des primes de 73,28% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 30 derniers jours de bourse.



Préalablement au dépôt de l'OPAS, les actionnaires agissant de concert détiennent, directement et indirectement, 79,21% du capital et 88,18% des droits de vote d'Ober SA.



Le dépôt de ce projet d'OPAS est prévu courant septembre 2023.



Dans l'hypothèse où le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire serait franchi à l'issue de l'OPAS, Ober Finances a l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire des titres d'Ober SA dans les conditions requises par la réglementation applicable.



Ober Finances justifie cette opération par la liquidité limitée de l'action Ober SA alors que les contraintes réglementaires sont importantes pour la taille du groupe. La réalisation de l'OPAS permettrait en outre au groupe de se concentrer davantage sur sa stratégie de développement tout en offrant une liquidité aux actionnaires.



Le Conseil d'administration d'Ober SA se prononcera sur l'intérêt de l'OPAS et sur ses conséquences pour Ober SA, ses actionnaires et ses salariés, au vu notamment des conclusions du rapport de l'expert indépendant.



À la demande de la société, la cotation des actions Ober SA, suspendue mardi, reprendra à compter du 13 juillet 2023 à l'ouverture.