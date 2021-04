Ober : Résultat net positif en 2020

• Chiffre d'affaires 2020 de 28,6 M€ en repli de 24 %

• Résultat d'exploitation (-2,2 M€), impacté par les conséquences de la crise sanitaire

• Résultat net part du Groupe (+5,9 M€) bonifié par la cession d'un actif non stratégique

• Amélioration de la structure financière avec un endettement financier net ramené à 7,9% des fonds propres consolidés

• Fondamentaux solides pour préparer la reprise des marchés

Le Groupe OBER, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce ses résultats annuels 2020.

Faits marquants de l'exercice



Au cours de l'exercice, le Groupe a subi les impacts de la pandémie de la Covid-19 mais a démontré sa capacité à réagir rapidement face à la crise.

Toutes les activités du Groupe ont été pénalisées par la contraction de nombreux marchés finaux - hôtellerie, bureaux, commerce etc. - et la suspension de plusieurs chantiers importants, notamment au premier semestre. L'ensemble Ober, en France, enregistre une forte dégradation de ses performances avec un chiffre d'affaires annuel en baisse de 24 % et un taux de marge opérationnelle à (7,1) % du chiffre d'affaires, contre 5,9 % en 2019. Stramiflex, en Tunisie, enregistre des performances similaires avec un chiffre d'affaires annuel en diminution de 23 % et un taux de marge opérationnelle à (8,2) % du chiffre d'affaires, contre 8,3 % en 2019.

Malgré un contexte difficile, le Groupe a réussi, tout au long de l'exercice, à assurer la continuité de ses opérations en faisant de la protection sanitaire des collaborateurs, clients et partenaires la principale priorité. Afin de faire face à une situation de marché dégradée, le Groupe a mis en œuvre les mesures nécessaires pour réduire ses coûts, en ayant recours aux dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs publics, et a renforcé la solidité de sa structure financière grâce à une gestion rigoureuse de sa trésorerie et la cession d'un actif immobilier non stratégique à Saint-Ouen en novembre.

Résultats consolidés



Le Groupe réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 28,6 M€, en repli de 24 % (-8,9 M€) par rapport à 2019. L'activité a été plus lourdement touchée au deuxième trimestre, en raison des conséquences du premier confinement, avant de se redresser progressivement au second semestre avec l'allègement des mesures de restriction et la reprise de certains chantiers.

L'EBITDA [i] du Groupe recule de 4,8 M€ par rapport à 2019 pour s'établir à (1,2) M€ en 2020. Il est affecté par la contraction des volumes vendus et la baisse de la productivité subséquente. Les charges opérationnelles (avant provisions et amortissements) diminuent de 4,2 M€ sur l'ensemble de l'exercice, principalement grâce à la réduction des frais commerciaux, généraux et administratifs et à l'activation des aides publiques (chômage partiel notamment) qui ne seront pas récurrentes. Après des dotations aux provisions et amortissements en baisse de 0,2 M€, le résultat d'exploitation s'établit à (2,1) M€, contre 2,5 M€ un an plus tôt.

Le résultat net consolidé du Groupe présente un bénéfice de 5,5 M€, en forte augmentation par rapport à 2019. Il intègre un résultat exceptionnel principalement constitué de la plus-value de cession d'un actif immobilier non stratégique. Il comprend enfin une charge fiscale en augmentation à 1,6 M€ (0,1 M€ en 2019) et des frais financiers en baisse à 0,9 M€.

Après déduction de la part des minoritaires, le résultat net part du Groupe s'élève à 5,9 M€, en progression de 4,7 M€ par rapport à 2019.

Compte de résultat simplifié



(au 3 1 décembre) 2020 2019 Variation M€ % CA M€ % CA Chiffre d'affaires 28,64 37,50 -24% EBITDA i (1,19) (4,2%) 3,59 9,6% -133% Résultat d'exploitation (2,15) (7,5%) 2,47 6,6% -187% Résultat courant (3,03) (10,6%) 1,46 3,9% -307% Résultat net 5,51 19,2% 1,36 3,6% +305% Résultat net part du Groupe 5,90 20,6% 1,20 3,2% +393%

Bilan consolidé



Les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2020 s'établissent à 20,8 M€, en augmentation de 3,9 M€ par rapport au 31 décembre 2019. Cette variation tient principalement compte du résultat de l'exercice et d'un écart de conversion de change (-0,4 M€).

L'endettement financier net [ii] s'élève à 1,6 M€, en baisse de 10,1 M€ par rapport au 31 décembre 2019. En conséquence, le ratio d'endettement financier net sur fonds propres consolidés s'améliore fortement et revient à 7,9 % au 31 décembre 2020, comparé à 69,4 % au 31 décembre 2019.

Perspectives



Dans une conjoncture économique découlant de la pandémie toujours incertaine, le Groupe OBER privilégie la rigueur dans la gestion afin de préserver ses capacités de financement. Le Groupe poursuit parallèlement sa stratégie de valorisation de son portefeuille de marques à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité.

Le Groupe OBER dispose d'atouts solides pour accompagner la reprise attendue de ses marchés dans le courant de l'exercice 2021 et retrouver ainsi une dynamique de croissance pour l'ensemble de ses activités.

Informations complémentaires



Le Conseil d'administration, réuni le 8 avril 2021, a arrêté les comptes annuels 2020. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport financier annuel sera prochainement disponible sur le site Internet de la société (www.groupe-ober.fr).

Agenda



• Rapport financier annuel, le 30 avril 2021 après bourse

• Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021, le 11 mai 2021 après bourse

• Assemblée générale, le 15 juin 2021

