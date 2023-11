Ober : recul de ses ventes sur 9 mois

Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année 2023 d'Ober, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, s'élève à 25,9 millions d'euros, soit un repli de 11,8%. L'ensemble Ober a enregistré au troisième trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros, en baisse de 25% par rapport à un troisième trimestre 2022 qui était en croissance de +17%. Dans une conjoncture de plus en plus incertaine, l'activité du trimestre a souffert du ralentissement des ventes en France (-8%) et à l'international (-38%).



Pour les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de l'ensemble Ober ressort à 19,0 millions d'euros (73,5% du chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2023) et est en baisse de -6,6 % par rapport à l'année précédente.



À court terme, face à un contexte de marché incertain, le groupe Ober opère avec prudence et discipline en ajustant ses prix en fonction de l'inflation et en optimisant ses coûts et sa productivité.



À plus long terme, le groupe poursuit sa stratégie de développement à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité.