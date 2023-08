Oberoi Realty Limited est une société basée en Inde, qui se consacre à la promotion immobilière. La société développe des projets résidentiels, commerciaux, de vente au détail et d'infrastructure sociale. La société opère à travers deux segments : L'immobilier et l'hôtellerie. Le secteur immobilier développe et vend des propriétés résidentielles et loue des propriétés commerciales. Le secteur de l'hôtellerie se consacre à la propriété et à l'exploitation d'hôtels. L'entreprise a développé environ 43 projets dans des lieux situés dans le ciel de Mumbai, totalisant environ 9,34 millions de pieds carrés d'espace. Ses projets résidentiels comprennent Maxima by Oberoi Realty, Oberoi Splendor, Oberoi Splendor Grande, Prisma by Oberoi Realty, Oberoi Sky Heights et d'autres. Ses projets commerciaux comprennent Oberoi Chambers, Commerz et Commerz II. Son projet de vente au détail comprend Oberoi Mall. Son projet d'infrastructure sociale comprend l'Oberoi International School. Son projet d'hôtellerie comprend The Westin Mumbai Garden City.

Secteur Développement et opérations immobilières