OBI Pharma annonce l'arrêt de l'étude de Phase 1/2 portant sur son anticorps OBI 888 afin de se concentrer sur d'autres programmes prioritaires contre le cancer

TAIPEI, Taïwan, 05 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, une société biopharmaceutique située à Taïwan (TPEx : 4174), a annoncé aujourd'hui l'arrêt de l'étude de Phase 1/2* portant sur OBI 888, un anticorps ciblant le Globo H, une fois le recrutement dans nos sites d'investigation achevé.



« Nous sommes ravis que les données préliminaires de notre étude de Phase 1/2 aient démontré qu'OBI 888 est un produit sûr et bien toléré, ayant montré certaines tendances d'efficacité. Cependant, en raison de la quantité d'anticorps plus élevée requise pour le traitement avec OBI-888 par rapport à l'ADC, à l'OBI-999, et d'un faible rendement médicamenteux inattendu à une grande échelle de fabrication, OBI-888 n'atteint plus notre objectif de développer des thérapies rentables pour les patients atteints de cancer. Nous avons donc décidé d'interrompre le développement d'OBI-888 et de nous concentrer sur notre nouveau pipeline de cancer dans le cadre du développement clinique de Phase 3 (vaccin Adagloxad Simolenin) et de Phase 2 (vaccin OBI 833, OBI 999-ADC et OBI 3424 à petite molécule). Le rapport d'étude clinique d'OBI-888 devrait être finalisé au quatrième trimestre 2022 et présenté lors d'une future conférence médicale.

OBI Pharma est ravie de développer et de valider notre nouveau pipeline anti-Globo H, AKR1C3 et Trop 2 afin de répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints d'un cancer », a déclaré Michael Chang, président-directeur général d'OBI Pharma.

* https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03573544 .

À propos d'OBI Pharma

OBI Pharma, Inc., est une société biopharmaceutique taïwanaise fondée en 2002. Sa mission : développer et concéder sous licence de nouveaux agents thérapeutiques pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits contre des cibles cancéreuses telles que les séries Globo (y compris Globo H et SSEA-4), AKR1C3, Trop-2 et d'autres cibles prometteuses.

Le nouveau portefeuille de solutions d'immuno-oncologie de la société contre Globo H, premier de sa catégorie, comprend : Adagloxad Simolenin (anciennement OBI-822) et OBI 833, un vaccin d'immunothérapie active Globo H et OBI-999 (Globo H ADC). Le nouveau traitement ciblant AKR1C3 de la société, premier de sa catégorie, le promédicament OBI-3424 (à petites molécules), libère de manière sélective un puissant agent d'alkylation de l'ADN en présence de l'enzyme aldo-keto reductase 1C3 (AKR1C3). Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.obipharma.com .

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse ne décrivant pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant les essais cliniques futurs, les résultats et le calendrier de ces essais et résultats. De tels facteurs de risque sont régulièrement identifiés et discutés dans les rapports et présentations d'OBI Pharma, y compris les documents déposés par OBI Pharma auprès du Bureau des titres et contrats à terme de Taiwan.

