Essai clinique visant à évaluer l’innocuité et l’efficacité d’OBI-992 dans les tumeurs solides avancées.

TAIPEI, Taïwan, 13 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, un laboratoire d’oncologie au stade clinique (4174.TWO), a annoncé aujourd’hui le début d’un essai clinique de phase 1/2 sur OBI-992, un conjugué anticorps-médicament (CAM) dirigé contre TROP2 (antigène 2 de surface cellulaire du trophoblaste), un antigène surexprimé dans de multiples types de tumeurs.



OBI prévoit de recruter des patients présentant des tumeurs solides avancées, y compris dans le cadre d’un cancer du poumon non à petites cellules (ou CPNPC), d’un cancer du poumon à petites cellules (ou CPPC), d’un cancer gastrique (ou CG), ou dans le cadre d’autres types de cancers potentiels. L’objectif de l’essai est de vérifier l’innocuité, la pharmacocinétique et le profil d’efficacité préliminaire d’OBI-992 chez ces populations de patients.

Le médecin-chef d’OBI Pharma, M. Wayne Saville, M.D., a déclaré : « Selon nos données précliniques, OBI-992 présente plusieurs avantages importants par rapport aux autres CAM anti-TROP2 en cours de développement, notamment une grande stabilité sérique, un excellent effet à distance, la capacité potentielle de surmonter la résistance aux médicaments et une activité exceptionnelle dans les modèles animaux et organoïdes de cancer 1, 2, 3. Nous sommes impatients d’étudier cliniquement ce CAM anti-TROP2 qui pourrait être le meilleur de sa catégorie. Leia Tsimberidou, M.D, du MD Anderson Cancer Center à Houston, TX, États-Unis est l’investigatrice principale de l’étude ».

Heidi Wang, Ph.D., PDG d’OBI Pharma, a ajouté : « Nous sommes ravis de pouvoir lancer cette première étude sur OBI-992 chez l’homme. Il s’agit d’une étape importante pour le laboratoire, qui souligne notre engagement à développer et à renforcer le nouveau pipeline de produits d’oncologie d’OBI Pharma. Nous remercions les patients et les investigateurs pour leurs efforts et leur dévouement. »

À propos d’OBI-992

OBI-992 est un conjugué anticorps-médicament (CAM) dirigé contre TROP2 qui contient une puissante charge utile d’inhibiteur de la topoisomérase I (exatecan) dont la capacité à tuer les cellules tumorales a été démontrée. TROP2 est fortement exprimée dans diverses tumeurs solides se présentant notamment dans les cas de cancer du poumon, du sein, de l’ovaire, de l’estomac, ou d’autres cancers, ce qui en fait une cible de choix pour la thérapie anticancéreuse.

OBI-992 utilise un lien unique hydrophile par clivage enzymatique, stable en circulation et libère la charge cytotoxique directement à l’intérieur des cellules tumorales. Dans les modèles animaux précliniques, OBI-992 a démontré une activité antitumorale remarquable, des caractéristiques pharmacocinétiques améliorées et un profil d’innocuité favorable par rapport aux CAM de référence.

L’anticorps ciblant TROP2 a été concédé sous licence par Biosion, Inc. www.Biosion.com, en décembre 2021. OBI Pharma détient les droits commerciaux hors Chine pour OBI-992.

À propos d’OBI Pharma

OBI Pharma, Inc. est un laboratoire d’oncologie au stade clinique taïwanais fondé en 2002, dont la mission consiste à développer et concéder sous licence de nouveaux agents thérapeutiques contre le cancer pour répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits chez les patients.

Son portefeuille novateur en immuno-oncologie ciblant Globo H, premier de sa catégorie, comprend deux vaccins d’immunothérapie active Globo H, Adagloxad Simolenin (anciennement OBI-822) et OBI-833. Grâce à ses plateformes CAM exclusives, notamment GlycOBI™, la société a développé ses nouveaux anticorps conjugués OBI-992, OBI-902 et OBI-904, ciblant TROP2 et Nectin-4, respectivement. Le pipeline d’OBI comprend également le premier promédicament de sa catégorie à petites molécules ciblant AKR1C3, OBI-3424, qui libère de manière sélective un puissant agent antitumoral alkylant d’ADN en présence de l’enzyme aldo-céto réductase 1C3 (AKR1C3). Pour en savoir plus, consultez le site : www.obipharma.com.

GlycOBI™ est une marque déposée d’OBI Pharma, Inc.

1, 2, 3 : Résumés de la réunion annuelle 2024 de l’AACR en ligne. OBI Pharma, Inc., Taipei, Taïwan.

https://www.obipharma.com/zh-hant/news-zh-hant/poster-presentations-at-the-aacr-2024-annual-meeting-for-obi-992-and-glycobi-adc-platform/

Déclarations prospectives

Les déclarations figurant dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les déclarations à propos des essais cliniques à venir, de leurs résultats et du calendrier relatif à ces essais et leurs résultats. Ces facteurs de risque sont identifiés et régulièrement évoqués dans les rapports et présentations d’OBI Pharma, y compris les documents déposés auprès du Bureau des valeurs mobilières et des contrats à terme de Taïwan.

CONTACT OBI PHARMA :

Kevin Poulos

Directeur du Business Développement

OBI Pharma, Inc.

1.619.537.7698, poste 102

kpoulos@obipharmausa.com

115011台北市南港区忠孝东路七段508号6楼

6F., No. 508, Sec 7, Zhongxiao E. R., Nangang Dist., Taipei 115011, Taïwan R.O.C. OBI PHARMA台灣浩鼎

