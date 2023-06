OBI Pharma annonce un changement dans sa direction exécutive : Heidi Wang, Ph.D., est nommée présidente-directrice générale

La Dre Wang a été nommée par le conseil d'administration d'OBI Pharma au poste de présidente-directrice générale. Elle dirigera OBI Pharma dans le but d'offrir aux patients du monde entier des thérapies innovantes contre le cancer. Elle apporte une grande expérience de la gestion exécutive mondiale, de la réglementation et de l'approbation des médicaments dans cinq domaines thérapeutiques, y compris le développement de médicaments contre le cancer, après environ 30 ans d'exercice chez Bristol Myers Squibb Company.



TAIPEI, Taïwan, 02 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, Inc. (TPEx : 4174) |Le conseil d'administration d'OBI Pharma a nommé Heidi Wang, Ph.D., au poste de présidente-directrice générale, une fonction précédemment occupée par le président du conseil d'administration et PDG de l'entreprise, Yun Yen, M.D., avec effet immédiat. « Nous sommes ravis que la Dre Wang ait été nommée PDG d'OBI Pharma pour apporter une vision stratégique et diriger l'organisation avec notre pipeline de produits thérapeutiques innovants contre le cancer, en vue d'un développement réussi et potentiellement des approbations réglementaires dans le monde entier. La Dre Wang apporte une grande expérience de la gestion exécutive mondiale, des connaissances scientifiques, du développement et de la réglementation grâce à ses 30 années passées au sein de la société Bristol Myers Squibb (BMS)™. »

« Je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à l'orientation et au succès futurs d'OBI Pharma en tant que société biopharmaceutique et leader potentiel des produits thérapeutiques dans la lutte contre le cancer. Je suis impressionnée par le dévouement et les réalisations de l'organisation à ce jour. De plus, le pipeline innovant d'OBI dans la lutte contre le cancer étant actuellement soumis à des essais cliniques pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de cancer, c'est un moment palpitant pour rejoindre l'entreprise », a déclaré la Dre Wang. La Dre Wang rendra compte à Yun Yen, M.D., président du conseil d'administration d'OBI Pharma.

Avant de rejoindre OBI Pharma, elle était vice-présidente, responsable des sciences réglementaires mondiales en oncologie. En outre, elle a occupé des postes de direction et d'encadrement aux responsabilités croissantes en tant que directrice intérimaire de la R&D et directrice réglementaire en Chine, directrice de la stratégie réglementaire américaine et internationale, directrice de l'étiquetage mondial des produits, directrice des communications médicales et directrice de la découverte des recherches. La Dre Wang a obtenu les diplômes suivants : doctorat et master à l'université de Notre Dame (South Bend, Indiana) et licence à l'université Fu-Jen (Taipei, Taïwan). Elle a également suivi une formation postdoctorale en biologie du cancer au Cold Spring Harbor Laboratory (Cold Spring Harbor, État de New York). Au cours de sa carrière, elle a reçu de nombreux prix et rédigé de nombreuses publications scientifiques.

À propos d'OBI Pharma

OBI Pharma, Inc., est une société biopharmaceutique taïwanaise fondée en 2002. Sa mission : développer et concéder sous licence de nouveaux agents thérapeutiques pour répondre aux importants besoins non satisfaits contre des cibles cancéreuses prometteuses comme les séries de glycosphingolipides Globo (comprenant Globo H et SSEA-4), AKR1C3, Trop-2, et d'autres.

Le nouveau portefeuille d'immuno-oncologie ciblant Globo H de la société, premier de sa catégorie, comprend : deux vaccins d'immunothérapie active Globo H, Adagloxad Simolenin (anciennement OBI-822) et OBI 833 ; OBI-999, conjugué anticorps-médicament (antibody-drug conjugate, ADC) Globo H, et OBI-R007, agent thérapeutique à cellules CAR-T Globo H. Le pipeline d'OBI comprend aussi le premier promédicament de sa catégorie à petites molécules ciblant AKR1C3, OBI-3424, qui libère de manière sélective un puissant agent antitumoral alkylateur d'ADN en présence de l'enzyme aldo-keto reductase 1C3 (AKR1C3), et l'innovant ADC Trop-2 de nouvelle génération, R992, conçu pour cibler les cancers résistants aux ADC Trop-2 de 1ère génération. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.obipharma.com.

