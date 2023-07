+79% de croissance de l'activité Programmes relationnels et affinitaires

avec 20 programmes déjà remportés en 2023 à ce jour (vs. 25 visés sur 2023) 51,5 M€ de chiffre d'affaires semestriel pro forma1

Nouvelle progression de la marge brute : +24%

représentant 13,9% du chiffre d'affaires semestriel (vs. 13,0% un an plus tôt)

Confiance dans les objectifs financiers 2023 (pro forma)

70 M€ de chiffres d'affaires à minima

10 M€ de marge brute

3 M€ d'EBITDA

Lyon, le 24 juillet 2023 – 8h00 – Obiz (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre de l'exercice 2023.

En M€ - Données non auditées 1er semestre

2022 1er semestre

2023 Variation 1er semestre

2023

pro forma[1] Chiffre d'affaires 16,2 18,6 +15% 51,5

La société Adelya est consolidée dans les comptes d'Obiz© depuis le 1er mai 2022.

La société SLD sera consolidée à compter du 1er juillet 2023

Chiffre d'affaires en croissance de +15% au 1er semestre 2023

A l'issue du 1er semestre de l'exercice 2022, Obiz© a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 18,6 M€, en croissance totale de +15%.

Adelya©, consolidée dans les comptes d'Obiz© depuis le 1er mai 2022, a contribué à ce chiffre d'affaires à hauteur de 1,6 M€ (vs. 0,5 M€ sur deux mois en 2022). À périmètre constant, la croissance organique semestrielle d'Obiz© s'est établie à +8%.

Cette performance à mi-exercice est le résultat du développement commercial soutenu de l'activité Programmes relationnels et affinitaires, avec déjà 20 nouveaux programmes pluriannuels remportés sur le 1er semestre (dont Adecco, Cogedim, Aéroport Nice Côte d'Azur, etc.), contre 25 nouveaux programmes visés sur l'ensemble de l'année 2023. À mi-exercice, cette activité, qui s'appuie sur un modèle de forte récurrence et de marges structurellement élevées, s'est inscrite en croissance de +79% (dont +40% à périmètre constant) par rapport au 1er semestre 2022, portée par les synergies des expertises avec Adelya©.

L'activité Boutiques e-commerce, dont la marge brute est comparable à celle d'un revendeur, a marqué un accroissement de +6% par rapport à la même période de l'an dernier.

Sur une base pro forma[2] (intégrant la société Ski Loisirs Diffusion depuis le 1er janvier 2023),

le chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 s'élève à 51,5 M€.

Nouvelle progression de la marge brute au 1er semestre 2023

En M€ - Données non auditées 1er semestre

2022 1er semestre

2023 Variation Marge brute 2,1 2,6 +24% Taux de marge brute 13,0% 13,9%

La société Adelya est consolidée dans les comptes d'Obiz© depuis le 1er mai 2022.

Au-delà de la croissance soutenue enregistrée au 1er semestre 2023, l'activité d'Obiz© a été marquée par un nouveau renforcement de la marge brute. Elle s'est s'établie à 2,6 M€, en croissance dynamique de +24% par rapport au 1er semestre 2022, représentant désormais 13,9% du chiffre d'affaires semestriel (vs. 13,0% un an plus tôt et 13,8% à l'issue de l'exercice 2022).

L'amélioration continue du niveau de la marge brute est le fruit du gain des nombreux nouveaux programmes, ainsi que de l'apport d'Adelya©, dont le modèle d'éditeur de logiciels génére des marges élevées et récurrentes.

Objectifs financiers 2023 (pro forma)

Obiz© a enregistré une activité dynamique au 1er semestre 2023, portée par la forte progression de son activité historique et la signature, à ce jour, de 20 nouveaux programmes depuis le début de l'année qui vont pleinement contribuer au dynamisme de l'activité sur la seconde moitié de l'exercice.

Grâce à cette solide évolution et compte tenu de la bonne dynamique d'activité de la société Ski Loisirs Diffusion[3], dont les performances commerciales sont supérieures aux attentes sur le 1er semestre 2023, le groupe Obiz© est confiant vis-à-vis de ses objectifs financiers 2023 (sur une base pro forma), à savoir :

un chiffre d'affaires à minima de 70 M€ ;

une marge brute de 10 M€ ;

un EBITDA de 3 M€.

Agenda financier 2023

Résultats semestriels 2023 9 octobre 2023

Chiffre d'affaires annuel 2023 31 janvier 2024

Résultats annuels 2023 17 avril 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz© (constitué d'Obiz©, Adelya© et SLD) conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Sur l'exercice 2022, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€. Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz© « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[1] en intégrant la société Ski Loisirs Diffusion depuis le 1er janvier 2023

[2] en intégrant la société Ski Loisirs Diffusion depuis le 1er janvier 2023

[3]lire le communiqué de presse relatif à la finalisation du rapprochement entre Obiz© et SLD.

