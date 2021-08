Obiz : Chief Technical Officer – CTO (H/F)

Afin d'accompagner l'entreprise et les équipes dans la réalisation des projets ambitieux de notre feuille de route, nous recrutons un CTO, membre du Comité de Direction.

Vous avez les responsabilités suivantes :

- Manager une équipe de 6 développeurs et d'1 Data scientist

- Concevoir et mettre en œuvre les projets clients (France et International) ainsi que les demandes internes

- Faire évoluer les outils existants en vous appuyant sur les technologies (PHP, Angular), normes et méthodes en place

- Travailler en collaboration avec les PM, PO et le Lead Développeur pour trouver avec eux des solutions adaptées

- Garantir l'évolutivité, la robustesse et la qualité de notre plateforme

- Apporter un appui technique en avant-vente

Profil recherché

- De formation Supérieure en Informatique de type Master, École d'ingénieurs ou équivalent, vous avez acquis une expérience significative d'au moins 2 ans en tant que CTO ou Lead Dev.

- Vous aimez travailler en équipe et savez être efficace pour respecter les délais de développement.

- Vous êtes caractérisé(e) par votre rigueur, votre autonomie et votre curiosité. Vous êtes force de proposition et passionné(e) par les nouvelles technologies.

- Votre capacité d'adaptation et votre aisance relationnelle font de vous un leader naturel.

- Vous recherchez une société dynamique afin de développer vos compétences et exprimer votre potentiel. Vous êtes à l'aise pour travailler en anglais.