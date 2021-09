Lyon, 24 septembre 2021 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, annonce que, en raison d'une modification du calendrier de son conseil d'administration au 15 octobre 2021, les résultats semestriels 2021 seront publiés le lundi 18 octobre 2021 après Bourse, au lieu du mercredi 13 octobre initialement prévu.

La publication du chiffre d'affaires annuel 2021 aura lieu le vendredi 04 février 2022.

Agenda financier 2021

Résultats semestriels 2021 18 octobre 2021

Chiffre d'affaires annuel 2021 04 février 2022

Résultats annuels 2021 13 avril 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 35 experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 38 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2020, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA de 5,2%.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Mathieu Omnes – Zineb Essafi

+ 33 (0)1 53 67 36 92 - +33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Nicolas Bouchez

+33(0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

