Poursuite d'une activité très soutenue au 2 ème trimestre 2022 , dans le sillage du 1 er trimestre (rappel : +35% en données consolidées)

, dans le sillage du 1 trimestre (rappel : +35% en données consolidées) Nouvel objectif de 20 nouveaux programmes relationnels et affinitaires par an (vs. 5 à 7 nouveaux programmes initialement), post intégration d'Adelya © dans le périmètre du Groupe

(vs. 5 à 7 nouveaux programmes initialement), post intégration d'Adelya dans le périmètre du Groupe Objectifs de chiffre d'affaires 2022 relevé à plus de 45 M€ (vs. plus de 40 M€ initialement) , et de marge brute à plus de 13% (vs. plus de 10%)

(vs. plus de 40 M€ initialement) (vs. plus de 10%) Synergie des expertises d'Obiz© et d'Adelya© pour construire Obelya©

afin d'enrichir les solutions de marketing relationnel dans le cadre

de la constitution du réseau de franchisés Merciz©

Lyon, le 7 juin 2022 – 18h00 - Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, fait état de la poursuite d'une activité très dynamique au 2ème trimestre 2022 et des premières synergies consécutives à l'acquisition d'Adelya©, conduisant au relèvement de ses objectifs financiers pour 2022.

La signature de nouveaux contrats de programmes relationnels et affinitaires depuis le début de l'année 2022 (7 nouveaux programmes conclus en 2022 à ce jour) et l'acquisition d'Adelya© (société consolidée depuis le 1er mai 2022), donnant naissance à un leader français du marketing relationnel et de la fidélisation clients, ouvre la voie à de nouveaux horizons de croissance pour le groupe Obiz© et le dote d'une attractivité différenciatrice pour se démarquer de ses concurrents.

Obiz© et Adelya© sont actuellement en phase de construction de leur offre commune, Obelya©, qui aura pour objectif, grâce à la vision commune de chacune des deux parties et la complémentarité de leurs offres, de créer de la valeur et d'améliorer l'efficacité des organisations (grands comptes et acteurs de proximité) dans leur stratégie relationnelle au niveau national et international, soutenir le pouvoir d'achat de leurs clients et revitaliser leurs territoires économiques.

Grâce aux synergies des expertises des deux sociétés, Obiz© entend désormais signer 20 nouveaux programmes relationnels et affinitaires au titre de l'année 2022 en incluant Adelya©, contre 5 à 7 initialement prévus.

Les premiers mois de 2022 ont été marqués par une forte croissance du chiffre d'affaires, tant pour Obiz© que pour Adelya©. Au 1er trimestre 2022, Obiz© a délivré un chiffre d'affaires consolidé de 8,3 M€, en croissance de +35% par rapport au 1er trimestre 2021. La marge brute a enregistré une augmentation de +4%, représentant un taux de marge brute de 8,3% sur le trimestre. Adelya© a quant à elle vu son chiffre d'affaires trimestriel s'accroître de +16% par rapport à la même période l'an dernier, et sa marge brute augmenter de +10% représentant un taux de marge brute de 85,5%. En données proforma, intégrant la société Adelya© depuis le 1er janvier 2022, le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'est élevé à 8,9 M€.

Le 2ème trimestre de l'année 2022 s'inscrit dans une tendance comparable et poursuit ainsi une trajectoire de croissance soutenue de l'activité.

En outre, Obiz© poursuit ses avancées sur les différents axes de développement articulés autour de sa plateforme dans la perspective de son plan stratégique 2025 : accroissement du nombre de programmes affinitaires, développement international par croissance organique et croissance externe, développement de la monétisation des boutiques e-commerce et préparation du lancement de programmes relationnels spécifiques vers de nouveaux profils clients (consommateurs et partenaires locaux) et notamment Merciz©.

Dans ce contexte, Obiz© relève ses objectifs financiers au titre de l'année 2022. Les nouveaux objectifs 2022 s'établissent comme suit :

l'objectif de chiffre d'affaires consolidé est désormais porté à plus de 45 M€ , contre plus de 40 M€ visés initialement. Ce nouvel objectif matérialise une croissance annuelle de l'activité supérieure à 20% par rapport au chiffre d'affaires de 36,9 M€ réalisé en 2021 ;

est désormais porté , contre plus de 40 M€ visés initialement. Ce nouvel objectif matérialise par rapport au chiffre d'affaires de 36,9 M€ réalisé en 2021 ; le taux marge brute , fortement renforcé grâce à l'intégration d'Adelya © , est désormais visé à plus de 13% contre plus de 10% initialement, et contre 7,3% de taux de marge brute réalisé en 2021 ;

, fortement renforcé grâce à l'intégration d'Adelya , est désormais visé à contre plus de 10% initialement, et contre 7,3% de taux de marge brute réalisé en 2021 ; Obiz© est ainsi conforté quant à sa capacité à délivrer un EBITDA positif sur l'exercice, tout en intégrant la poursuite des investissements technologiques et commerciaux initiés en 2021.

Ces objectifs, en données consolidées, tiennent compte d'une consolidation d'Adelya© depuis le 1er mai 2022.

Agenda financier 2022

Chiffre d'affaires semestriel 2022 27 juillet 2022

Résultats semestriels 2022 19 octobre 2022

Chiffre d'affaires annuel 2022 30 janvier 2023

Résultats annuels 2022 12 avril 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 20 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2021, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

