Lyon, le 12 juin 2023 – 9h30 - Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris annonce l'organisation d'une visioconférence ouverte à ses actionnaires et à tous les investisseurs individuels, dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant initial de 7 M€, en vue de l'acquisition de la société SLD. (Lire le communiqué de presse du 5 juin 2023).

La visioconférence se tiendra :

Mercredi 14 juin 2023

à 17h30

À l'occasion de cette visioconférence, Brice Chambard, Président-Directeur général d'Obiz©, dressera un bilan de la société depuis son introduction en Bourse, présentera les faits marquants récents, les modalités du projet d'acquisition de la société SLD et les perspectives post-acquisition.

Un temps sera également dédié aux questions des actionnaires d'Obiz© et des investisseurs individuels. Les investisseurs individuels peuvent adresser leurs questions en amont de la visioconférence par mail à obiz@actus.fr.

INSCRIPTION

Pour vous inscrire ou vous connecter à cette visioconférence, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :

Lien d'inscription à la visioconférence du mercredi 14 juin 2023 à 17h30

Retrouvez toutes les informations et la documentation relative à l'augmentation de capital

sur www.obiz-bourse.com

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 25 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe gère 1,5 Md € de flux financiers.

Sur l'exercice 2022, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€. Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz© « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xZuelcdpaJyYnm1vk8iZa2NnmpdmyJWUmZKcyGNwlcmVm2mTmGlomZuZZnFhmWZn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80411-obiz_cp_visioconf_12062023_v0.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews