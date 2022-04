Résultats annuels 2021

Très bonne dynamique de l'activité : croissance de +140% du chiffre d'affaires , portée par le développement soutenu des Boutiques e-commerce

, portée par le développement soutenu des Boutiques e-commerce EBITDA positif en 2021 , intégrant l'évolution du mix-activités et la mise en œuvre d'investissements technologiques et commerciaux au 2 nd semestre pour préparer les développements 2022

, intégrant l'évolution du mix-activités et la mise en œuvre d'investissements technologiques et commerciaux au 2 semestre pour préparer les développements 2022 Situation financière solide, avec une trésorerie disponible de 4,0 M€

au 31 décembre 2021 et souscription d'un prêt à impact « Arkéa PACT »

post clôture de l'exercice

Signature du contrat d'acquisition1 d'Adelya

Renforcer la compétitivité et les marges marketing opérationnelles d'Obiz ©

et les marges marketing opérationnelles d'Obiz Doter son futur réseau de franchisés Merciz© d'une plateforme web dédiée

au commerce de proximité

Objectifs 2022

Chiffre d'affaires supérieur à 40 M€

Marge brute à plus de 10%

EBITDA positif

Lyon, le 13 avril 2022 – 18h00 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, publie ses résultats annuels consolidés au titre de l'exercice 2021 (du 1er janvier au 31 décembre 2021), arrêtés le 13 avril 2022 par le Conseil d'administration. Les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées, le rapport de certification sera émis après vérification de l'ensemble des documents juridiques.

Activité record en 2021, portée par les Boutiques e-commerce

En k€ - Données auditées 2020 2021 Chiffre d'affaires 15 377 36 935 Variation vs. n-1 en % +140% Marge brute 2 364 2 681 Variation vs. n-1 en % +13%

En 2021, Obiz© a enregistré un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en croissance exclusivement organique de +140% par rapport à 2020, conforme à l'objectif relevé à plusieurs reprises au cours de l'exercice. Le chiffre d'affaires d'Obiz© est ainsi passé de 1,8 M€ à 36,9 M€ sur les cinq dernières années, représentant un taux de croissance annuel moyen de +83% sur la période.

Cette croissance soutenue en 2021 est le fruit de la forte dynamique de l'activité Boutiques

e-commerce tout au long de l'exercice, portée par le partenariat conclu fin 2020 dans le domaine des comités d'entreprise, la reprise des ventes de billetterie (parcs de loisirs, cinémas, etc.) post pandémie, les nombreux achats de cartes cadeaux en fin d'année et l'élargissement du réseau commercial passé de 35 000 à près de 38 000 partenaires en un an.

A l'issue de l'exercice 2021, la marge brute s'est établie à 2,7 M€, en progression de +13% par rapport à l'an dernier, représentant 7,3% du chiffre d'affaires.

Ce taux de marge brute est le fruit de l'évolution du mix-activités, du fait de la forte progression de l'activité des Boutiques e-commerce qui génère une marge brute comparable à celle d'un revendeur mais participe pleinement au modèle vertueux intégré d'Obiz©.

L'activité Programmes relationnels et affinitaires, qui génère une marge brute comparable à celle d'un éditeur de logiciels à partir d'un modèle d'abonnement procurant une forte récurrence, a connu un développement commercial soutenu en 2021. Les six nouveaux programmes pluriannuels gagnés en 2021, en phase avec l'objectif 2025 de 5 à 7 nouveaux programmes par an, ont commencé à contribuer à la marge brute au cours du 2nd semestre 2021, et contribueront pleinement en 2022 et au-delà.

EBITDA2 positif de 0,3 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2021

En k€ - Données auditées 2020 2021 EBITDA 803 351 En % 5,2% 1,0% Résultat d'exploitation 189 -354 Résultat financier -57 -83 Résultat exceptionnel -11 -206 Résultat net 153 -619

L'EBITDA s'est établi à 0,3 M€ au titre de l'exercice 2021. L'EBITDA1 intègre (i) l'augmentation de 0,5 M€ des frais marketing (+56%) liée principalement à la hausse de la masse salariale pour accompagner les développements en 2022, (ii) l'accroissement de 0,2 M€ des dépenses de R&D (+26%) du fait des investissements technologiques mis en œuvre au 2nd semestre, et (iii) la hausse de 0,2 M€ des frais généraux (+35%) qui s'explique principalement par la franchise de loyer dont bénéficiait la société au 1er trimestre 2020 et par l'augmentation des honoraires en lien avec la cotation en Bourse de la société depuis mai 2021 (aucun honoraire en 2020).

Le résultat d'exploitation s'est ainsi établi à -0,4 M€ au titre de l'exercice 2021.

Après prise en compte du résultat financier, constitué principalement des charges d'intérêts liées aux emprunts bancaires, et du résultat exceptionnel de -0,2 M€ intégrant notamment des charges exceptionnelles liées à l'introduction en Bourse, Obiz© enregistre un résultat net de -0,6 M€.

Situation bilancielle solide : trésorerie de 4,0 M€ au 31 décembre 2021

A fin 2021, les capitaux propres de la société s'élevaient à 7,2 M€, renforcés par l'augmentation de capital de 7,9 M€ (montant brut) consécutive à l'introduction en Bourse sur Euronext Growth en 2021.

Au 31 décembre 2021, les stocks, constitués des bons d'achats (physiques ou e-cartes) achetés auprès des partenaires pour les Boutiques e-commerce, et les créances clients étaient en augmentation sous l'effet de la croissance soutenue de l'activité en fin d'année. Du fait de la saisonnalité de l'activité, les stocks et les créances clients ont diminué début 2022, et la trésorerie disponible s'est renforcée.

Au titre de l'exercice 2021, les dettes financières d'Obiz© s'élevaient à 4,0 M€, principalement constituées de Prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un montant de 1,7 M€, d'avances remboursables de l'ordre de 1,4 M€ et d'emprunts bancaires de 0,8 M€.

Obiz© disposait d'une trésorerie disponible de 4,0 M€ à l'issue de l'exercice 2021, contre 0,4 M€ un an auparavant.

En k€ - Données auditées 2020 2021 En k€ - Données auditées 2020 2021 Actif immobilisé 3 955 4 388 Capitaux propres 983 7 213 dont immo. incorporelles 3 802 3 384 dont primes d'émission 557 7 696 Actif courant 1 985 4 688 Dettes financières 3 290 3 976 dont stocks et en-cours 867 2 068 dont emprunts bancaires 3 288 3 976 dont créances clients 687 2 356 dont concours bancaires 2 - Disponibilités 379 3 953 Autres passifs 2 047 1 840 Total actif 6 320 13 029 Total passif 6 320 13 029

Dernière ligne droite dans l'acquisition d'Adelya : renforcement de la puissance marketing d'Obiz©

Obiz© a signé, le 12 avril 2022, le protocole d'acquisition sous conditions suspensives de 100% des titres de la société Adelya, éditeur de solutions de fidélisation et d'animation clientèle leader des technologies NFC.

Cette acquisition vise à renforcer l'offre d'Obiz©, notamment par un enrichissement technologique à forte valeur ajoutée de ses solutions relationnelles dans le cadre de la constitution d'un réseau de franchisés pour le développement de sa nouvelle offre Merciz©.

La plateforme web Loyalty Operator d'Adelya est déployée dans plus de 11 500 points de ventes à fin 2021 pour animer plus de 16 millions de consommateurs, qui viendront s'ajouter aux 7 millions de bénéficiaires des offres d'Obiz©, autour de concepts innovants (Pass Commerce, Pass Tourisme, Cartes de fidélité, Cartes Cadeaux, etc.). Disponible en 7 langues et utilisée dans plus de 20 pays, la technologie d'Adelya est une solution tout-en-un présentant le meilleur rapport fonctionnalités/prix du marché, désormais boostée et augmentée par l'offre GoodTech© d'Obiz©.

En proposant à son futur réseau de franchisés la puissance marketing de la plateforme Loyalty Operator, Obiz© fait le pari d'une offre numérique qui lui donnera une attractivité différenciatrice pour se démarquer de ses concurrents et convaincre les futurs entrepreneurs indépendants de le rejoindre dans son réseau de franchisés.

Les deux sociétés ont d'ores et déjà commencé à construire les contours de leur offre commune, baptisée du nom de code Obelya, laboratoire créatif qui aura pour objectif, grâce à la synergie des expertises de chacune des deux parties, d'améliorer l'efficacité des organisations (grands comptes et acteurs de proximité) dans leurs enjeux de fidélisation au niveau national et international.

En 2021, Adelya a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 M€, en croissance de 6% par rapport à 2020, ainsi qu'une marge brute de 2,1 M€, représentant un taux de marge brute de 85%. L'excédent brut d'exploitation s'est établi à 0,3 M€ en 2021, représentant un taux de marge d'EBE de 12,2%.

Le closing (finalisation) de cette acquisition devrait intervenir dans les prochaines semaines.

Jean-François Novak, Fondateur et Président-Directeur général d'Adelya déclare : « Je suis convaincu que le vaste réseau de partenaires d'Obiz©, et sa capacité à bâtir des offres à mission, combiné à la puissance fonctionnelle et systémique de notre solution, nous permettra de présenter au marché européen un savoir-faire français unique et démontré afin d'accompagner les PME et les ETI dans leurs enjeux de fidélisation par le biais de la transformation digitale. »

Brice Chambard, Fondateur et Président-Directeur général d'Obiz©, commente : « Cette acquisition stratégique constitue tout d'abord un facteur d'accélération pour Obiz© pour atteindre ses ambitions de développement à long terme. Ce rapprochement avec Adelya viendra compléter le savoir-faire et les années d'expérience d'Obiz© afin de permettre aux organisations de toute taille, n'ayant pas forcément la culture du digital, de se doter de solutions qui étaient jusqu'ici utilisées par les grands groupes, afin d'appuyer leur stratégie relationnelle, soutenir le pouvoir d'achat de leurs clients et revitaliser leurs territoires économiques. »

Objectifs 2022 - Confiance dans les ambitions 2025

Obiz© poursuit ses avancées sur les différents axes de développement articulés autour de sa plateforme dans la perspective de son plan stratégique 2025 : accroissement du nombre de programmes affinitaires, développement international par croissance organique et croissance externe, développement de la monétisation des boutiques e-commerce et préparation du lancement de programmes relationnels spécifiques vers de nouveaux profils clients (consommateurs et partenaires locaux).

En 2022, Obiz© entend poursuivre son développement soutenu et se fixe les objectifs financiers suivants :

Un chiffre d'affaires d'au moins 40 M€ ;

Un taux de marge brute supérieur à 10% ;

Un EBITDA positif, avec la poursuite des investissements technologiques et commerciaux initiés en 2021.

Ces objectifs tiennent compte d'une consolidation d'Adelya à compter du mois de mai 2022.

Fort d'une année 2021 particulièrement dynamique, accentuée par le projet d'acquisition de la société Adelya, Obiz© se situe aujourd'hui en phase avec ses objectifs 2025, à savoir : (i) réaliser un chiffre d'affaires, en croissance interne, de 50 M€ et (ii) atteindre 8 M€ d'EBITDA.

Souscription d'un prêt à impact « PACT », renforcement de la stratégie RSE

Dans le cadre du financement de l'acquisition d'Adelya, Obiz© va souscrire un prêt à impact « PACT » d'un montant de 2 M€ auprès d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du Crédit Mutuel Arkéa.

Ce financement « PACT », d'une durée de 5 ans, prévoit une bonification du taux d'intérêt, pouvant conduire jusqu'à 20% d'économie sur les frais financiers, en fonction des progrès annuels en matière de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), mesurés par l'agence indépendante d'analyse extra-financière EthiFinance.

Ce mode de financement s'inscrit dans la démarche RSE d'Obiz©, avec l'ambition de conjuguer performances financières et extra financières. Depuis sa création, Obiz© s'est en effet attaché à développer un modèle d'affaires qui lui permet de créer de la valeur tout en promouvant une dimension éthique ancrée dans son ADN, que ce soit au niveau de ses collaborateurs ou vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes. Ces actions avait permis à Obiz© d'obtenir, en mars 2021, d'une notation extra-financière de 68/100 attribuée par EthiFinance, correspondant à un niveau de performance « Avancée+ ».

En outre, Obiz© appuie son engagement RSE à travers son statut de « société à mission » aux côtés de seulement sept autres entreprises cotées en France3. Ainsi, Obiz© inclut dans sa mission, « Accompagner les entreprises dans leurs enjeux de fidélisation, en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale », une véritable dimension sociale et environnementale, visant à mener des actions en faveur du bien commun, l'inscrivant alors dans une démarche d'innovation et donnant un véritable sens au travail fourni au sein de l'entreprise.

Agenda financier 2021

Chiffre d'affaires semestriel 2022 27 juillet 2022

Résultats semestriels 2022 19 octobre 2022

Chiffre d'affaires annuel 2022 30 janvier 2023

Résultats annuels 2022 12 avril 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 40 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2021, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est coté sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Annexes – Indicateurs alternatifs de performance

EBITDA

La réconciliation de l'EBITDA, défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII), avec les états comptables, s'établit comme suit :

En k€ - Données auditées 2020 2021 Résultat d'exploitation 189 -354 Eléments à réintégrer Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 519 617 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 15 15 Crédit d'impôt innovation (CII) 80 72 EBITDA 803 351

1 Sous conditions suspensives

2 L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).

3 Au 31 décembre 2021 selon l'Observatoire des Sociétés à mission

