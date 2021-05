Obiz : premiers pas en bourse sur Euronext Growth Paris

Euronext célèbre aujourd'hui l'introduction en Bourse de Obiz, entreprise spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables, sur Euronext Growth Paris.



Obiz compte sur cette introduction pour 's'affirmer comme la plateforme affinitaire éthique de référence du marché du marketing relationnel, tout en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale'.



L'introduction en Bourse de Obiz a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation le 26 mai des 4 170 963 actions qui composent son capital, à un prix de 7.5 euros par action.



La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève ainsi à 31,3 ME. Le montant total de l'offre représente 10,3 ME, dont une augmentation de capital de 7,9 ME et 2,3 ME de cession.



La demande globale s'est élevée à 1 730 155 titres, soit un taux de sursouscription global de 1,45 fois le nombre de titres offerts.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.