Obiz : prend une participation de 12,3% dans Mile

Obiz a annoncé une prise de participation à hauteur de 12,3% au capital de la société Mile, concepteur d’applications mobiles visant à simplifier et améliorer le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs à partir de leur positionnement géographique. Cette entrée au capital se fait par le biais d’un investissement de 500 000 euros, dans le cadre d’une levée de fonds d’un montant total de 1,1 million d’euros.Elle vise à accélérer la croissance des ventes B2B à l'international, en renforçant les équipes de vente en Europe et en Amérique du Nord, et à lancer un nouveau service " B2C Premium "." Cette opération constitue un vecteur supplémentaire de développement pour Obiz afin d'atteindre ses objectifs à long terme et de renforcer sa marge brute et son Ebitda sur les prochaines années " a souligné la société.