Obiz sur une bonne dynamique

Obiz s'adjuge 0,99% à 6,10 euros dans le sillage de ses solides résultats. A l'issue du premier semestre, le groupe a dégagé un Ebitda de 705 000 euros, en hausse de 75%. Son résultat net sur la période ressort à 13 000 euros contre une perte de 45 000 euros un an plus tôt. À fin juin 2023, la marge brute s'est établie à 3,5 millions d'euros, soit une progression de 66%, reflet du résultat du développement commercial soutenu de l'activité historique d'Obiz, qui s'appuie sur un modèle de forte récurrence et de marges structurellement élevées, et du plein effet de la consolidation d'Adelya.



La plateforme digitale de marketing relationnel responsable a, par ailleurs, enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 19,1 millions d'euros, en croissance de 18%.



L'activité Programmes relationnels et affinitaires s'est inscrite en croissance de 79%.



"Obiz est en avance sur le nombre de programmes signés : 20 nouveaux programmes sur le premier 2023 pour un objectif annuel de 25. La société est en bonne voie pour dépasser cet objectif, compte tenu d'un pipeline jugé solide", considère TP Icap Midcap.



Côté perspectives, Obiz "confirme pleinement ses objectifs financiers au titre de l'exercice 2023", reposant sur un chiffre d'affaires supérieur à 75 millions d'euros (contre 40 millions d'euros en 2022), une marge brute supérieure à 8 millions d'euros (contre 5,5 millions en 2022) et un EBITDA supérieur à 2 millions d'euros (contre 1 million en 2022).