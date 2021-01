David Renas nommé directeur financier d'Obseva

Genève (awp) - Le laboratoire genevois Obseva a nommé David Renas comme son nouveau directeur financier, remplaçant Fabien de Ladonchamps, qui occupait ce poste en intérim. Il prend ses fonctions dès aujourd'hui et sera basé aux Etats-Unis.

Cette nomination intervient dans un moment crucial, d'après la compagnie biopharmaceutique, puisque elle s'apprête à déposer une demande d'homologation aux Etats-Unis pour Yselty, un traitement qui s'attaque aux saignements menstruels et aux douleurs associées aux fibromes utérins des femmes en pré-ménopause.

M. Renas, qui dispose de "plus de 30 ans d'expérience financière et juridique", était auparavant le directeur financier des laboratoires Petra Pharma et de Sangart.

"Il est parvenu à guider cette société (Sangart) durant 11 études cliniques à travers une vingtaine de pays", précise un communiqué publié lundi.

nj/al