Obseva annonce une nouvelle augmentation de capital

Zurich (awp) - Obseva annonce jeudi avoir validé une augmentation de capital, au travers de la création de 11,6 millions de nouvelles actions à un prix d'émission de 7,7 centimes chacune et après inscription de 3,4 millions de titres issus de son capital conditionnel. La filiale étasunienne Obseva USA s'est d'ores et déjà engagée à souscrire à l'intégralité de l'émission des nouveaux titres, indique le laboratoire genevois dans un communiqué.

L'opération doit étoffer les parts en trésorerie de la société, de manière à lui offrir une marge de manoeuvre supplémentaire en matière de levée de fonds, mais aussi de rémunération en actions.

Le spécialiste de la santé féminine et reproductrice a confirmé à AWP qu'il s'agissait d'une nouvelle opération, parfaitement distincte d'une annonce similaire diffusée fin janvier et portant alors sur l'émission au même tarif d'un peu plus de six millions de nouvelles actions.

