Obseva conclut un accord de licence avec Organon

Genève (awp) - Le spécialiste de la santé féminine et de la reproduction Obseva a conclu un accord de licence avec l'américain Organon pour l'Ebopiprant (OBE022), une substance en cours d'étude pour une utilisation lors de travail prématuré. Selon l'évolution, Obseva pourra recevoir jusqu'à 500 millions de dollars en paiements d'étapes et de développement ainsi que des redevances à deux chiffres sur les ventes.

L'Ebopiprant est conçu pour retarder d'au moins 48 heures les naissances prématurées et offrir ainsi aux obstétriciens le délai nécessaire à l'administration de médicaments induisant la maturation des poumons et de la protection neuronale des bébés prématurés.

Organon obtiendra les droits exclusifs mondiaux pour développer et commercialiser l'Ebopiprant.

"Organon est le partenaire idéal pour développer et commercialiser l'Ebopiprant. Nous estimons que cet accord est une étape importante pour l'avancement de cet agent expérimental", s'est félicité Brian O'Callaghan, directeur général d'Obseva.

Obseva est en droit de recevoir des redevances à deux chiffres sur les ventes commerciales, ainsi que jusqu'à 500 millions de dollars de paiements initiaux et d'étapes, dont 25 millions de dollars à la signature, jusqu'à 90 millions de dollars de paiements d'étapes de développement et de réglementation et jusqu'à 385 millions de dollars de paiements d'étapes basés sur les ventes, précise le communiqué.

Chaque année dans le monde, environ 15 millions de bébés naissent avant la 37e semaine d'aménorrhée, selon des estimations. Si l'Ebopiprant est approuvé, il pourrait représenter la première innovation de sa catégorie pour cette affection courante et grave, en l'absence de thérapie homologuée pour le traitement aigu du travail prématuré aux États-Unis.

