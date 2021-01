Obseva: la pandémie perturbe quelque peu la feuille de route

Zurich (awp) - Obseva retravaille ses projets de recherche en ce début d'année. L'évolution de la pandémie aux Etats-Unis a eu raison d'un volet de recherche, mais le spécialiste de la santé féminine peut se targuer d'un succès d'étape avec son produit le plus avancé.

Le laboratoire genevois a en effet obtenu de l'Agence européenne des médicaments (EMA) un examen de son Yselty (linzagolix) en vue d'une homologation contre les saignements menstruels importants liés à la fibrose utérine. Un dossier de candidature similaire devrait aussi être déposé aux Etats-Unis avant mi-2021, précise un communiqué.

Les études cliniques Primrose 1 et 2 avaient débouché sur des succès en matière de réponses cliniques avec tous les dosages observés.

Assurant que son programme de recherche Edelweiss 3 mené en Europe avec ce même médicament expérimental contre l'endométriose suivait son cours, la firme plan-les-ouatienne indique toutefois avoir décidé de suspendre le recrutement de patientes aux Etats-Unis pour son pendant, Edelweiss 2.

Obseva invoque pour ce faire les difficultés d'identification et d'enrôlement de patientes induites par l'évolution de la pandémie de coronavirus outre-Atlantique.

Réallocation des ressources

"Cette décision nous permet de conserver une trentaine de millions dollars", ajoute le directeur général Brian O'Callaghan, cité dans le communiqué.

Obseva prévoit de lancer une nouvelle étude clinique avancée aussi rapidement que possible, avec un concept retravaillé pour faciliter notamment les questions de recrutement, et envisage de nouer de nouveaux partenariats pour étayer le programme de développement de l'Yselty dans les domaines de l'endométriose et de la fibrose utérine.

Les montants épargnés pourront alimenter d'autres produits en incubation, comme l'ebopiprant pour le traitement du travail d'enfantement prématuré. Obseva envisage également de faire une entorse à sa spécialité dans la santé féminine en examinant le potentiel du linzagolix pour soigner le cancer de la prostate.

Relevant que la plupart des activités du laboratoire demeurent épargnées, Olav Zilian de Mirabaud Securities se demande à quoi devra rassembler l'étude de substitution, si elle entend rattraper le temps perdu avec l'interruption du programme au pays de l'oncle Sam.

La recherche d'un partenaire pour le développement de l'Yselty risque en outre de s'avérer compliquée au vu des ventes décevantes de l'Elagolix, substance considérée comme rivale quoique inférieure et commercialisé par le concurrent étasunien Abbvie, poursuit l'analyste.

A 10h34, la nominative Obseva prenait 2,4% à 1,915 franc, dans un SPI en recul de 0,12%.

