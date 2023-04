Obseva reste profondément en rouge en 2022, doutes sur la suite

Genève (awp) - La biotech genevoise Obseva a encore inscrit une perte élevée en 2022. Luttant pour sa survie, le niveau de ses liquidités passe au premier plan.

La perte nette s'est inscrite à 29,9 millions de dollars l'an dernier, contre 53 millions en 2021, lit-on dans le rapport annuel publié vendredi soir. Au total, l'entreprise de Plan-les-Ouates qui ne commercialise aucun produit, a comptabilisé pour 19,6 (22,2) millions de dollars de recettes, provenant de licences et d'accords de collaboration.

Au vu de cette situation, les liquidités sont bien plus importantes que les chiffres clés du compte de résultat. Fin 2022, Obseva disposait encore de 8,4 millions de liquidités. Sur la base des prévisions pour les besoins et les investissements en 2023, ces moyens devraient suffire jusqu'au 4ème trimestre de cette année. Les pertes persistantes et les reflux de fonds jettent toutefois le doute sur la poursuite de la société.

Obseva lutte pour sa survie depuis que l'autorité sanitaire américaine FDA a rejeté, en juillet dernier, la demande d'homologation de son plus important candidat en recherche (Linzagolix pour le traitement des fibromes utérins). Cela a obligé la société à procéder à un licenciement en masse, à demander le sursis concordataire et, finalement, à renoncer à la cotation secondaire aux Etats-Unis.

