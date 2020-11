Obseva sera dirigé par Brian O'Callaghan

Zurich (awp) - Le fondateur du laboratoire genevois Obseva va céder la direction générale. Ernest Loumaye va laisser sa place à Brian O'Callaghan, qui prendra ses nouvelles fonctions le 1er décembre. Le nouveau patron sera également candidat au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale.

Alors que la société pharmaceutique se dirige vers la commercialisation ses premiers produits, Ernest Loumaye a exprimé le souhait de se retirer, indique lundi Obseva, spécialisé dans les questions de fertilité et de santé féminine.

Brian O'Callaghan a occupé de nombreux postes à responsabilité dans plusieurs sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie privées ou en mains publiques, en Europe et aux Etats-Unis, précise le communiqué. Il était notamment directeur général de Petra Pharma, de Acucela, de Sangart et de Biopartners.

Ernest Loumaye va continuer à oeuvrer au sein de la direction générale d'Obseva pour assurer une transition en douceur, affirme Obseva.

