Obseva va évaluer la densité osseuse des patientes traitées avec Yselty

Zurich (awp) - Le laboratoire genevois Obseva va procéder à des tests sur la densité minérale osseuse à long terme des patientes traitées durant vingt semaines avec Yselty (linzagolix) dans le cadre des essais cliniques de phase III Primerose 1 et 2. Cette étude de suivi, baptisée Primerose 3, devrait concerner environ 300 femmes.

Ces patientes seront soumises à des scanners au niveau du col du fémur, de la hanche et de la colonne vertébrale dans des intervalles de 12, 24 et 48 mois, indique mardi la société spécialisée dans la santé des femmes. Des informations seront également recueillies sur le statut ménopausique, l'activité physique, les conditions médicales et d'autres facteurs pouvant affecter la densité minérale osseuse.

Yselty est en cours d'homologation dans l'indication contre les saignements menstruels importants liés à la fibrose utérine.

fr/jh