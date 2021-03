Obseva veut lever jusqu'à 50 millions de dollars via l'émission de titres

Zurich (awp) - Obseva ambitionne de lever jusqu'à 50 millions de dollars via l'émission d'actions cotées à la Bourse suisse (SIX) et au Nasdaq global select market. Le laboratoire genevois a mandaté la société SVB Leerink pour mener à bien cette transaction, indique vendredi un communiqué l'autorité de surveillance de la Bourse américaine (SEC).

SVB Leerink recevra une commission de 3% du prix de vente brut par action vendue.

A 15h03, le titre cédait 2,7% à 3,23 francs suisses à la bourse suisse.

