Obsidian Energy Ltd. est une société d'exploration et de production basée au Canada. La société exerce ses activités dans un seul secteur, à savoir l'exploration, le développement et la détention d'intérêts dans des propriétés pétrolières et gazières et dans des infrastructures de production connexes dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien, directement et par le biais d'investissements dans des titres de filiales détenant de tels intérêts. Elle possède un portefeuille d'actifs produisant environ 32 000 barils équivalent pétrole (bep) par jour. Ses zones d'exploitation comprennent les régions de Cardium, Peace River et Viking en Alberta. L'actif de Cardium est un actif entièrement délimité et sans risque. La société se concentre sur la production de puits répétables de pétrole léger à faible déclin et à rendement élevé sur l'ensemble du territoire de Cardium. Viking est une zone de développement horizontale de pétrole léger située dans le centre de l'Alberta. Ses activités sont concentrées dans la région d'Esther. Peace River est une zone stable de production de base à flux froid. Il est exploité sur un terrain contigu au cœur de la région des sables bitumineux de Peace River.