OC Oerlikon Corporation AG figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de production et de composants de hautes technologies. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - systèmes et services de revêtement des surfaces (56,6%) ; - équipements de fabrication de produits textiles (43,4%). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (62%) et de services (38%). La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (5,4%), Allemagne (41,9%), Europe (9,5%), Chine (17,4%), Asie-Pacifique (10,6%), Amérique du Nord (13,5%) et autres (1,7%).

Secteur Machines et équipements industriels