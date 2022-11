Oerlikon accélère au 3e trimestre, prudent pour la suite

Zurich (awp) - Le groupe industriel Oerlikon a vu sa performance progresser au troisième partiel, mais la direction anticipe une décélération de la croissance dans les trimestres à venir. L'entreprise schwytzoise a néanmoins partiellement revu à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année en cours.

Entre juillet et fin septembre, le chiffre d'affaires a progressé de 6,7% sur un an à 742 millions de francs suisses. Ajusté des effets de changes, la croissance a même atteint 12,5%, a précisé Oerlikon jeudi dans un communiqué.

Les entrées de commandes, génératrices de l'activité future, ont par contre reculé de 8,5% à 764 millions et le carnet d'ordres s'est contracté de 0,6% à 837 millions. Oerlikon signale que cette baisse intervient en raison d'une importante commande qui avait été enregistrée au troisième trimestre 2021. Sur les neuf premiers mois de l'année, les nouveaux contrats ont par contre augmenté de 9,6% à 2,3 milliards.

Côté rentabilité, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) opérationnel a crû de 7,6% à 126 millions au troisième trimestre. La marge brute opérationnelle (Ebitda) s'est quant à elle fixée à 17,0%, une amélioration de 0,2 point de pourcentage comparé au troisième trimestre 2021. L'amélioration des marges est le fruit de la hausse des ventes et des mesures de réduction des coûts, a précisé la société.

L'ensemble des chiffres clés dévoilés par Oerlikon dépassent les projections des analystes interrogés par l'agence AWP.

La direction a légèrement adapté ses prévisions de croissance pour l'ensemble de 2022, tablant désormais sur des recettes "dépassant" les 2,9 milliards de francs suisses. En août, la société avait encore indiqué enregistrer des ventes "d'environ" ce montant. La marge Ebitda a par contre été précisée à 17,0-17,5%, contre un objectif "d'environ 17,5%" formulé l'été dernier.

Prix de vente relevés

"Les indicateurs clés signalent un prochain ralentissement, mais il est difficile d'en prévoir le moment et l'étendue", a averti le directeur général Michael Süss, cité dans le communiqué. Le groupe a d'ores et déjà pris des mesures "pour amortir d'éventuels effets" et se dit "toujours optimiste" quant à sa stratégie à moyen terme.

Face à ces difficultés, le directeur financier Philipp Müller a indiqué "évaluer toutes les options, y compris les coûts structurels et la structure de l'entreprise". Les plans visant une réduction des dépenses seront finalisés d'ici la fin de l'année, a ajouté M. Müller lors d'une conférence téléphonique.

Le dirigeant a averti que le groupe se préparait à un quatrième trimestre et une année 2023 "difficile". Dans ce contexte, l'entreprise s'évertue à relever ses prix et n'a pour l'heure pas enregistré d'annulation ou de report de commande.

A la Bourse suisse, ces annonces ne semblaient pas plaire aux investisseurs. Ces derniers se délestaient du titre Orlikon, qui cédait vers 11h20 4,1% à 6,25 francs suisses. L'indice élargi SPI reculait pour sa part de 0,82%.

Les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) ont pour leur part relevé un résultat trimestriel "positif", mais averti dans une note être prudents pour l'année prochaine en raison des incertitudes macro-économiques.

