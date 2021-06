Oerlikon acquiert la société française Coeurdor

Zurich (awp) - Oerlikon renforce ses activités dans le domaine des pièces métalliques de luxe. Le groupe industriel schwyzois, notamment actif dans le traitement de surface, a acquis pour un montant non dévoilé la société française Coeurdor, établie à Maîche, à quelques encâblures de la frontière suisse.

Marque bien établie, Coeurdor propose aux grandes marques de luxe du monde entier une gamme complète de services, de la conception à la fabrication et au placage de composants métalliques, précise mardi Oerlikon. Les accessoires de Coeurdor se retrouvent sur les sacs en cuir, les ceintures, les montres et autres produits de luxe.

L'entreprise de Maîche, en Franche-Comté, dispose de sites de production en Italie et au Portugal et emploie au total 220 collaborateurs. L'actuel directeur général de Coeurdor, Robert Jembrun, continuera d'assumer ses fonctions.

En pleine croissance, Coeurdor pourra bénéficier de la présence mondiale d'Oerlikon et de ses technologies. L'acquisition de la société permet au groupe établi à Pfäffikon d'étendre sa présence dans le marché du luxe et de la décoration haut de gamme en offrant un portefeuille complet de revêtements de surface pour tous les types de métaux, d'alliages et de polymères.

