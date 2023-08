Zurich (awp) - L'industriel Oerlikon a bouclé le deuxième trimestre 2023 sur des résultats et une rentabilité en net repli. Plombée par la Chine, le franc fort et l'inflation, l'entreprise a revu à la baisse les ambitions annuelles formulées en mars mais s'attend à une amélioration en 2024.

Les nouvelles commandes enregistrées entre avril et juin se sont montées à 657 millions de francs suisses, en recul de 15% par rapport à la même période un an plus tôt, un recul que le conglomérat industriel schwytzois explique essentiellement par un report des commandes dans la division Polymer Processing "en particulier en Chine, où les clients reportent leurs décisions d'achat", a précisé le directeur financier Philipp Müller en téléconférence.

Le chiffre d'affaires s'est contracté de 4,4% à 702 millions de francs suisses. Ajustée des effets de change en revanche, l'évolution est positive de 3,6%, y compris 5,9% pour la filiale Riri, précise un communiqué diffusé jeudi. "Riri profite d'une solide demande du secteur du luxe", précise le CFO.

M. Müller a insisté sur les trajectoires divergentes des deux unités d'affaires du groupe. La division des revêtements Surface Solutions a connu une évolution réjouissante, avec une croissance tant des ventes que des prises de commandes supérieure à 20% en rythme annuel, hors effets des devises.

Au cours du second trimestre, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) opérationnel a accusé un recul de 13,8% à 111 millions et le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) de 24,5% à 55 millions, alors que les marges correspondantes se sont érodées de respectivement 172 et 208 points de base (pb), à 15,8% et 7,8%. Le bénéfice net sur l'ensemble du semestre s'est effrité de 15,6% à 75 millions.

Améliorations opérationnelles en vue

La copie rendue par Oerlikon s'inscrit peu ou prou dans le cadre des projections du consensus AWP dont les six analystes s'attendaient à des entrées de commandes à 647 millions de francs suisses et à un Ebitda à 110 millions. Chez Baader Helvea, l'analyste Michael Roost maintient sa recommandation "sell" en évoquant "des résultats solides face aux circonstances", alors que du côté de Vontobel, le "hold" de Michael Foeth reste de mise bien que l'expert ne voit pas de redressement à l'horizon.

Au vu de ses résultats à mi-parcours, la direction du groupe de Suisse centrale a ajusté ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice. A taux de change constants, elle table toujours sur un recul organique autour de 5% en raison du report de différents projets. En termes nets, les ventes sont attendues entre 2,75 et 2,80 milliards de francs suisses. La barre pour la marge Ebitda a quant à elle été abaissée à 15,5%, contre 16,0-16,5% auparavant. "La marge Ebitda de 14,2% dégagée au deuxième trimestre ne pourra pas être maintenue sur l'ensemble de l'exercice," prévient le directeur financier.

"Des améliorations opérationnelles sont en vue aux prochains trimestres", a annoncé le directeur financier en citant Riri qui profite d'une solide demande du secteur du luxe, mais redoute le marché automobile qui envoie "des signaux mitigés."

Les prises de commandes devraient se redresser en 2024, à la faveur de l'essor de la demande mondiale pour les vêtements qui ne pourra être satisfaite que par des fibres synthétiques, mais cela ne se reflétera dans les recettes qu'à partir de 2025, prédit le CFO.

Copieusement boudée dès l'ouverture, la nominative Oerlikon reculait de 6,3% à 4,40 francs suisses dans un SPI perdant 0,9% à 11h00.

