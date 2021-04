Oerlikon s'empare de la société italienne Inglass

Zurich (awp) - Oerlikon renforce ses activités dans les machines textiles. Le groupe industriel diversifié schwyzois s'empare pour un montant non dévoilé de la société italienne Inglass, spécialisée dans le traitement des polymères. A la faveur de la transaction, la division des fibres synthétiques, Manmade Fibers, est renommée Polymer Processing Solutions.

La finalisation de la transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles et devrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2021, précise vendredi le groupe diversifié établi à Pfäffikon. Sise pour sa part à San Polo di Piave, non loin de Venise, Inglass fournit ses solutions de traitement des polymères à l'industrie automobile, notamment.

Fondée en 1987, la société transalpine emplois plus de 1000 collaborateurs sur 55 sites dans le monde. L'an dernier, l'entreprise spécialisée notamment dans les systèmes à canaux chauds et les services d'ingénierie et de conseil pour le développement de produits de traitement des polymères a réalisé un chiffre d'affaires de près de 135 millions de francs suisses.

L'acquisition devrait avoir un impact positif immédiat sur les marges bénéficiaires et les flux de trésorerie, ajoute Oerlikon. Son financement peut être assuré par les facilités de crédit existantes. Inglass

A la faveur de la reprise d'Inglass, Oerlikon accélère sa stratégie de diversification de son activités de machines textiles afin de se développer sur le marché à forte croissance des solutions de traitement des polymères. Le groupe schwyzois produit notamment des pompes doseuses à engrenages pour l'industrie textile et d'autres secteurs tes que l'automobile, les produits chimiques, les peintures et les revêtements.

vj/