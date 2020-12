Ocado : Barclays reste à 'sous-pondérer'

Barclays réitère sa recommandation 'sous-pondérer' et son objectif de cours de 1600 pence sur Ocado, malgré une mise à jour de ses prévisions de ventes et d'EBITDA pour le groupe britannique de distribution spécialisé dans l'alimentaire.



Dans le résumé de sa note, il justifie sa mise à jour par 'les attentes accrues de la société après une année impressionnante de croissance des ventes chez Ocado Retail', sa coentreprise avec Marks & Spencer.



'Bien que cela facilite les prévisions à court terme, la valeur d'Ocado dépend davantage des flux de trésorerie à long terme que tout autre titre que nous couvrons et nous ne modifions pas notre évaluation globale', nuance le broker.



