Kroger prévoit une année 2022 optimiste grâce à la demande de produits d'épicerie alimentée par la pandémie.

Malgré la réouverture des restaurants et des bars, les Américains s'en tiennent à cuisiner et à manger davantage à la maison comme ils le faisaient pendant les lockdowns, en raison notamment des tendances de travail hybride, ce qui stimule les ventes chez les épiciers.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes ajustées à magasins comparables augmentent de 2 à 3 % au cours de l'exercice 2022, alors que l'estimation moyenne des analystes prévoyait une hausse de 2,1 %, selon les données IBES de Refinitiv.

La chaîne de supermarchés, qui exploite près de 2 800 magasins à travers les États-Unis, a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice par action ajusté compris entre 3,75 et 3,85 dollars pour l'année, bien au-dessus des estimations de 3,45 dollars.

Le chiffre d'affaires des magasins comparables de Kroger, hors carburant, a augmenté de 4 % au cours du quatrième trimestre clos le 29 janvier, dépassant les attentes d'une hausse de 2,84 %.

Walmart, son rival de la grande distribution, a également prévu une augmentation de ses bénéfices et de ses ventes pour l'année, après avoir enregistré le mois dernier les ventes les plus importantes jamais réalisées pendant les fêtes de fin d'année, tandis que Target a prévu plus tôt cette semaine une hausse pour 2022, indiquant qu'elle s'attendait à ce que les pressions sur la chaîne d'approvisionnement s'atténuent plus tard dans l'année.