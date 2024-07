Ocado, le groupe britannique de technologie et de supermarchés en ligne, prolonge l'échéance de sa dette en levant 600 millions de livres (771 millions de dollars) d'obligations remboursables en 2029 pour financer une offre publique d'achat d'obligations existantes arrivant à échéance dans des années antérieures.

Le groupe a déclaré lundi qu'il avait lancé une offre de 250 millions de livres d'obligations convertibles garanties de premier rang non assorties de sûretés, arrivant à échéance en 2029, et qu'il offrirait également 350 millions de livres d'obligations de premier rang non assorties de sûretés, libellées en livres sterling, arrivant à échéance la même année.

Ocado a également invité les détenteurs de ses obligations convertibles non garanties de premier rang à 0,875 % arrivant à échéance en 2025 et de ses obligations non garanties de premier rang à 3,875 % arrivant à échéance en 2026 à présenter ces titres.

L'entreprise a déclaré que le produit net des nouvelles émissions d'obligations, ainsi que les liquidités provenant de son bilan si nécessaire, seraient utilisés pour financer l'offre publique d'achat.

"Une politique de financement appropriée et une position de liquidité suffisante continuent d'être une base importante pour permettre l'investissement dans les plans de croissance d'Ocado tout en maintenant un profil financier sain", a déclaré le groupe.

Au début du mois, Ocado a relevé ses prévisions de marge pour l'année 2023/24 et le PDG Tim Steiner a déclaré que le groupe n'avait pas besoin de lever des capitaux supplémentaires, soulignant une liquidité de plus d'un milliard de livres.

Les actions d'Ocado ont perdu plus de la moitié de leur valeur au cours de l'année dernière, mais M. Steiner a déclaré qu'il ne craignait pas que les investisseurs perdent confiance dans le modèle commercial de l'entreprise, arguant que le passage mondial aux achats d'épicerie en ligne avait repris.

