Le Royaume-Uni évite la récession ; NCC s'effondre à la suite d'un avertissement sur les bénéfices

(Alliance News) - Les actions à Londres ont ouvert en demi-teinte vendredi, mais l'indice FTSE 100 est resté sur la bonne voie pour terminer un premier trimestre 2023 tumultueux dans le vert.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 1,21 point à 7 621,64. L'indice FTSE 250 était en baisse de 35,99 points, soit 0,2 %, à 18 871,75. L'AIM All-Share était en hausse de 0,15 point à 805,99.

Le Cboe UK 100 était en légère hausse à 762,09, le Cboe UK 250 en baisse de 0,2% à 16 471,34, et le Cboe Small Companies en hausse de 0,1% à 13 294,21.

"Les marchés britanniques s'efforcent de terminer le trimestre en territoire positif, bien qu'éloignés des récents sommets qui ont propulsé l'indice principal à plus de 8 000 et donné un coup de pouce au baromètre national du FTSE 250, qui s'est montré prometteur au début de l'année après un véritable marché baissier en 2022", a déclaré Richard Hunter, d'Interactive Investor.

Le FTSE 100 à grande capitalisation est en hausse de 0,9 % depuis le début de l'année, mais le FTSE 250 à moyenne capitalisation est en baisse de 1,4 %.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,1 %.

L'inflation dans la zone euro est attendue à 1000 BST. L'inflation annuelle devrait ralentir fortement à 7,1 % en mars, contre 8,5 % en février.

Wall street a terminé en hausse jeudi, avec le Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,4%, le S&P 500 en hausse de 0,6% et le Nasdaq Composite en hausse de 0,7%.

La livre sterling était légèrement plus forte dans les premiers échanges. La livre sterling était cotée à 1,2385 USD tôt vendredi, plus haut que 1,2371 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi.

L'euro s'échangeait à 1,0894 USD, en légère baisse par rapport à 1,0900 USD. Face au yen, le dollar était coté à 132,99 yens, en hausse par rapport à 132,69 yens.

Les chiffres définitifs ont confirmé que l'économie britannique a enregistré une croissance marginale au cours du dernier trimestre de 2022. Selon une estimation de l'Office for National Statistics, le produit intérieur brut du quatrième trimestre a augmenté de 0,1 % par rapport au troisième trimestre, ce qui a été révisé à la hausse par rapport à l'estimation initiale d'une croissance nulle.

Cette croissance fait suite à une contraction de 0,1 % observée au troisième trimestre, qui a été révisée à partir d'une baisse de 0,2 %. Cela signifie que le Royaume-Uni a évité une récession technique, définie comme deux trimestres consécutifs de croissance négative.

"La croissance est plutôt faible, mais n'oubliez pas que c'était le moment où l'on s'attendait à ce que le Royaume-Uni entre en récession, donc le fait que les chiffres du PIB aient été révisés à la hausse est quelque chose à célébrer", a déclaré Danni Hewson, responsable de l'analyse financière d'AJ Bell.

Dans le même temps, les prix de l'immobilier britannique ont connu en mars leur plus forte baisse depuis plus de dix ans, selon les chiffres du créancier hypothécaire Nationwide.

Les prix de l'immobilier britannique ont chuté de 3,1 % par an en mars, ce qui représente la plus forte baisse annuelle depuis juillet 2009. Cela montre que le rythme du déclin s'est accéléré par rapport à la baisse de 1,1 % observée le mois précédent. La lecture de mars a été pire que le consensus du marché cité par FXStreet d'une baisse de 2,2 %.

Sur une base mensuelle, les prix des logements ont baissé de 0,8 %, accélérant ainsi la baisse de 0,5 % enregistrée en février. Cette baisse est également plus importante que celle de 0,3 % attendue par le marché.

Dans le FTSE 100, l'épicier en ligne et fournisseur de technologie d'entreposage Ocado a ajouté 1,6 %.

Jeudi dernier, Ocado a célébré une nouvelle victoire juridique dans le cadre d'un litige sur les brevets qui l'opposait à AutoStore.

Le verdict de la Haute Cour britannique concernait deux brevets. En octobre 2020, Autostore avait affirmé que l'épicier en ligne et fournisseur de technologie d'entreposage Ocado violait six de ses brevets, bien que deux de ces revendications aient été invalidées par l'Office européen des brevets avant qu'un jugement ne soit rendu.

Deux autres ont été retirées par Autostore avant le début de l'audience. Les deux brevets restants ont été invalidés par un juge dans le verdict de jeudi. Autostore avait déclaré qu'elle avait intenté des poursuites et déposé des plaintes aux États-Unis et au Royaume-Uni, accusant la Smart Platform d'Ocado d'enfreindre la technologie brevetée d'Autostore. La Smart Platform d'Ocado est un système de stockage et de préparation des commandes utilisé dans les centres de distribution.

Beazley a augmenté de 4,1 %, UBS ayant relevé le titre de l'assureur spécialisé de "vendre" à "acheter". La société mère de British Airways, International Consolidated Airlines, a augmenté de 1,8 %, après que la Deutsche Bank a fait passer le titre de "conserver" à "acheter".

Dans le FTSE 250, NCC a plongé de 45 %.

L'entreprise de cybersécurité a réduit ses prévisions annuelles pour l'exercice se terminant le 31 mai, car elle est confrontée à une "nouvelle détérioration de l'environnement macroéconomique et du marché".

NCC a abaissé son bénéfice d'exploitation ajusté à une fourchette de 28 à 32 millions de livres sterling, alors qu'elle s'attendait auparavant à 47 millions de livres sterling. NCC a déclaré que la volatilité du marché affectait ses revenus et ses bénéfices à court terme, en particulier dans le secteur technologique nord-américain.

Les retards et les annulations de décisions d'achat ont été exacerbés par les licenciements dans le secteur technologique, et les récentes turbulences dans le secteur bancaire ont affecté la confiance du marché, entraînant une "réduction de l'appétit" pour les dépenses en technologie, a déclaré NCC. Les difficultés liées aux taux d'intérêt entraînent également des défis inflationnistes supplémentaires aux États-Unis et au Royaume-Uni.

"Ces vents contraires économiques et les défis actuels pour les revenus de cybersécurité du groupe, qui, selon le conseil d'administration, persisteront au cours du prochain exercice financier, renforcent la nécessité de mettre en œuvre le prochain chapitre de la stratégie du groupe NCC", a déclaré la société, ajoutant qu'elle chercherait à réduire les coûts.

Sur l'AIM, Emis Group a baissé de 20 % après avoir appris que l'autorité britannique de surveillance de la concurrence avait renvoyé son acquisition par l'assureur américain UnitedHealth à une enquête de phase 2.

Au début du mois, dans le cadre de son enquête de phase 1, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a estimé que l'opération nuirait à la concurrence dans les domaines de la gestion de la santé de la population et des logiciels d'optimisation des médicaments. Emis et Optum Health Solutions (UK), propriété de UnitedHealth, fournissent toutes deux des services logiciels aux médecins généralistes au Royaume-Uni.

La CMA s'est déclarée préoccupée par le fait que, si la fusion avait lieu, Optum pourrait choisir de limiter les connexions numériques aux données détenues par Emis, ce qui, selon elle, "porterait injustement atteinte aux entreprises concurrentes", laissant le NHS face à moins d'options et à des prix plus élevés ou à des propositions de moindre qualité.

En réponse, UnitedHealth a proposé une mesure corrective consistant à céder les activités d'optimisation des médicaments et de gestion de la santé de la population d'Optum UK au Royaume-Uni

La CMA a rejeté cette solution et a confirmé qu'elle soumettrait l'acquisition à une enquête de phase 2. Emis et UnitedHealth se sont déclarés "déçus" par cette décision, estimant que la cession répondrait directement aux préoccupations de la CMA en matière de concurrence.

En Asie vendredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 0,9 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,8 %.

Les actions chinoises se sont également bien comportées, l'indice Shanghai Composite ayant progressé de 0,4 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong de 0,8 %.

L'activité manufacturière de la Chine a ralenti en mars, selon les chiffres officiels, tandis que la croissance des secteurs des services et de la construction a atteint son plus haut niveau en 12 ans.

La deuxième économie mondiale se redresse lentement après avoir enregistré en 2022 l'une des croissances les plus faibles depuis des décennies. L'indice officiel des directeurs d'achat du secteur manufacturier, un indicateur clé de la production industrielle chinoise, a dépassé les attentes mais est tombé à 51,9 points en mars, contre 52,6 en février, selon les données du Bureau national des statistiques.

L'indice PMI non manufacturier officiel, qui mesure la croissance dans les secteurs des services et de la construction, a augmenté à 58,2 en mars, le plus haut depuis mai 2011 et en hausse par rapport à 56,3 en février.

À Hong Kong, JD.com a augmenté de 7,8 %. Le détaillant en ligne basé à Pékin a annoncé qu'il allait scinder ses unités industrielles et immobilières et les rendre publiques.

Il s'agit de la dernière réorganisation en date d'une grande entreprise technologique chinoise. Elle fait suite à l'annonce, en début de semaine, de l'intention de son rival Alibaba de se scinder en six unités commerciales différentes, qui devraient faire l'objet de cotations en bourse distinctes.

L'or était coté à 1 982,41 USD l'once tôt vendredi, plus haut que les 1 972,45 USD de jeudi. Le pétrole Brent s'échangeait à 79,21 USD le baril, contre 78,48 USD.

