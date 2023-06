Le supermarché en ligne britannique Ocado Retail a suivi ses rivaux en réduisant les prix de certains produits de première nécessité, renforçant ainsi l'espoir que la hausse de l'inflation des denrées alimentaires s'atténue cette année et soulage les consommateurs frappés par la crise du coût de la vie.

L'inflation obstinément élevée est devenue un problème politique majeur en Grande-Bretagne, car elle dépasse la croissance des salaires pour la quasi-totalité des travailleurs, tandis que l'augmentation des impôts et des taux d'intérêt pèse également sur le budget des ménages.

Au Royaume-Uni, l'inflation des produits alimentaires et des boissons était de 18,3 % en mai, selon les données officielles les plus récentes, et de 14,6 % en juin, selon les données de l'industrie.

La Banque d'Angleterre, les législateurs et les consommateurs surveillent de près les signes d'une diminution, voire d'une inversion de la tendance dans les mois à venir.

Ocado Retail, une coentreprise entre Ocado Group et Marks & Spencer, a déclaré jeudi qu'elle avait réduit les prix de plus de 100 produits, dont le lait, le yaourt grec et les petits pains aux graines, de 10 % en moyenne.

Le prix de quatre pintes de lait de la marque Ocado a été réduit de 10 pence pour atteindre 1,45 livre (1,84 dollar).

Tous les grands épiciers britanniques, y compris Tesco, leader du marché, et Sainsbury's, numéro deux, ont réduit les prix de certains produits de base au cours des dernières semaines.

Tesco a déclaré le mois dernier qu'il pensait que l'inflation des denrées alimentaires avait atteint son maximum.

Certains syndicats et hommes politiques ont accusé les supermarchés de profiter de la lenteur avec laquelle ils répercutent sur les consommateurs les baisses des prix mondiaux des produits de base - une accusation qu'ils rejettent.

Dans toute l'Europe, les gouvernements sont aux prises avec une inflation élevée. Le mois dernier, le gouvernement français a obtenu de 75 grandes entreprises alimentaires qu'elles s'engagent à réduire les prix de centaines de produits, tandis que le gouvernement hongrois a imposé des baisses de prix obligatoires.

Le gouvernement britannique, qui s'est inquiété de la flambée des prix des denrées alimentaires, a déclaré qu'il n'envisageait pas de plafonner les prix.

L'autorité britannique de surveillance de la concurrence examine les prix des produits d'épicerie, mais a déclaré qu'elle n'avait pas encore trouvé d'éléments permettant d'identifier des problèmes spécifiques.

Les actions d'Ocado Group ont bondi de 47 % jeudi dernier, après qu'un article du Times a fait état de l'intérêt éventuel d'Amazon pour un rachat. Depuis, l'action a fortement chuté.

(1 $ = 0,7870 livre) (Reportage de James Davey, édition de Mark Potter)