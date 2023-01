Le chiffre d'affaires semestriel de Diageo grimpe ; Jet2 est optimiste

(Alliance News) - Les actions à Londres ont ouvert en hausse jeudi, suite à des nouvelles positives en provenance de Chine concernant la propagation du Covid-19.

Le nombre de décès quotidiens dus au Covid-19 en Chine a chuté de près de 80 % depuis le début du mois, ont déclaré les autorités, signe que la vague d'infection sans précédent dans le pays pourrait avoir commencé à s'atténuer.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, le brasseur Guinness Diageo a annoncé une forte croissance semestrielle. Provident Financial s'apprête à changer de nom pour devenir Vanquis Banking et à se doter d'un nouveau PDG. L'opérateur de vacances Jet2 prévoit de dépasser les attentes du marché pour l'ensemble de l'année.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : hausse de 0,3% à 7 783,75

----------

Hang Seng : hausse de 2,3% à 22 540,40

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,1% à 27 362,75

S&P/ASX 200 : marché de Sydney fermé pour Australia Day.

----------

DJIA : clôture en baisse de 9,88 points à 33 743,84

S&P 500 : clôture en baisse de 0.73 point à 4 016.22

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 20,91 points, ou 0,2%, à 11 313,36

----------

EUR : en hausse à USD1.0918 (USD1.0886)

GBP : en hausse à USD1.2391 (USD1.2354)

USD : baisse à JPY129.62 (JPY129.78)

Or : en hausse à 1 941,42 USD l'once (1 933,82 USD)

(Brent) : en hausse à 86,30 USD le baril (86,11 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de jeudi restent à venir :

08:30 EST US CFNAI Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago

08:30 EST Rapport sur les indicateurs économiques avancés US

08:30 EST Rapport sur les demandes d'assurance chômage aux Etats-Unis

10:00 EST Ventes de logements neufs aux Etats-Unis

----------

Le président du détaillant Marks & Spencer est devenu le dernier chef d'entreprise à critiquer la politique économique du gouvernement britannique, Archie Norman qualifiant les plans visant à faciliter le commerce post-Brexit d'"excessifs" et de "déroutants". M. Norman, qui est également un ancien député conservateur, a exhorté le ministre britannique des affaires étrangères, lors des discussions avec l'UE, à ne pas envisager un étiquetage séparé pour les marchandises vendues en Irlande du Nord. "Les coûts écrasants d'un régime d'étiquetage augmenteraient les prix et réduiraient le choix pour les consommateurs, désavantageraient davantage les agriculteurs et les fournisseurs britanniques et auraient un impact sur la compétitivité des détaillants britanniques sur d'autres marchés internationaux", a écrit Norman selon des extraits obtenus par le Telegraph.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

RBC réduit Ocado à 'underperform' (secteur performant) - objectif de cours 560 (800) pence

----------

Socgen relève BAE Systems à 'acheter' (conserver) - objectif de cours 974 (837) pence.

----------

JPMorgan relève Hiscox à 'neutre' (sous-pondération) - objectif de cours de 1.200 (930) pence.

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Le gestionnaire de patrimoine St James's Place a déclaré que les fonds sous gestion sont tombés à 148,37 milliards de GBP au 31 décembre, contre 153,99 milliards de GBP un an plus tôt. Les entrées brutes en 2022 sont tombées à 17,03 milliards de GBP, contre 18,20 milliards de GBP en 2021, tandis que les entrées nettes sont tombées à 9,78 milliards de GBP, contre 11,04 milliards de GBP. "L'année 2023 a commencé à peu près de la même manière que l'année 2022 s'est terminée, mais il est encourageant de voir des indicateurs positifs plus récents indiquant que l'inflation britannique pourrait avoir atteint un pic, ainsi que des preuves que les marchés des devises et des investissements sont plus stables", a déclaré le directeur général Andrew Croft.

----------

Diageo a annoncé un chiffre d'affaires net de 9,42 milliards de livres sterling pour le semestre clos le 31 décembre, soit une hausse de 18 % par rapport aux 7,96 milliards de livres sterling de l'année précédente. Le brasseur et distillateur basé à Londres a déclaré que le bénéfice avant impôt a augmenté à 3,06 milliards de GBP contre 2,72 milliards de GBP un an plus tôt. La société a déclaré un dividende intérimaire de 30,82 pence par action, en hausse de 5 % par rapport à 29,36 pence. Pour ce qui est de l'avenir, Diageo a déclaré qu'elle prévoyait de rembourser jusqu'à 4,5 milliards de GBP de capital aux actionnaires en février. Elle a également réitéré ses prévisions à moyen terme, entre les exercices 2023 et 2025, d'une croissance organique des ventes nettes de l'ordre de 5 à 7 %.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

IG Group a déclaré qu'au cours du semestre clos le 30 novembre, le chiffre d'affaires a bondi de 10 % pour atteindre 519,1 millions de GBP, contre 471,5 millions de GBP un an plus tôt. Le fournisseur de services de négociation de contrats pour différences, basé à Londres, a déclaré que le bénéfice avant impôts a baissé de 2 % pour atteindre 240,5 millions de GBP, contre 245,2 millions de GBP un an plus tôt. La société a déclaré une augmentation de 2,3 % de son dividende intérimaire, qui passe de 12,96 pence à 13,26 pence. IG a déclaré qu'elle prolongeait son programme de rachat d'actions de 50 millions de GBP, pour atteindre un total de 200 millions de GBP. Pour l'avenir, IG a déclaré s'attendre à ce que l'exercice 2023 soit conforme aux attentes et a réitéré ses prévisions à moyen terme. Le directeur général June Felix a déclaré : "Malgré un ralentissement de la demande de trading dû à l'environnement économique mondial, nos clients de grande qualité ont continué à trouver des opportunités de trading, démontrant la résilience du modèle économique."

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Provident Financial changera son nom en Vanquis Banking Group pour refléter sa nouvelle orientation vers les cartes de crédit, le financement de véhicules et les prêts personnels. Malcolm Le May prévoit de quitter son poste de directeur général cet été et sera remplacé par Ian McLaughlin, actuellement PDG de Bank of Ireland UK. Provident Financial a déclaré que les transactions étaient conformes aux attentes du marché au quatrième trimestre 2022, dans un contexte de prêts nets élevés.

----------

La compagnie aérienne de vacances Jet2 a déclaré qu'elle s'attendait désormais à des résultats financiers pour 2023 supérieurs aux attentes actuelles du marché, avec un bénéfice avant impôts avant réévaluation des taux de change compris entre 370 et 385 millions de GBP. Jet2 a expliqué que les prix et les marges sont "nettement plus élevés". En ce qui concerne l'avenir, la compagnie a déclaré que la capacité de sièges en vente pour l'été 2023 est actuellement supérieure de 6,6 % à celle de l'été 2022, soit 15,2 millions de sièges.

----------

SAP a déclaré qu'elle prévoyait de réduire ses effectifs et qu'elle réfléchissait à une éventuelle vente de sa participation de plus de 70 % dans Qualtrics International, deux ans après l'introduction en bourse de la société de gestion de l'expérience à New York. La société de logiciels SAP, basée à Walldorf, en Allemagne, a également annoncé une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à son offre de cloud computing. SAP a déclaré qu'elle allait réduire ses effectifs de 2,5 %, devenant ainsi la dernière entreprise technologique à annoncer des suppressions d'emplois, à l'instar de ses homologues américains. L'entreprise emploie un peu moins de 112 000 personnes, ce sont donc environ 3 000 rôles qui seront supprimés.

----------

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.