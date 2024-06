Ocado, l'épicier en ligne et groupe technologique, a déclaré jeudi que son partenaire canadien Sobeys avait suspendu l'ouverture d'un quatrième entrepôt robotisé prévue pour 2025, un revers pour la société britannique qui a fait chuter ses actions.

L'action d'Ocado était en baisse de 12 % en début d'après-midi après que Sobeys a déclaré qu'il n'ouvrirait pas de centre de traitement des commandes (CFC), comme Ocado appelle ses entrepôts automatisés, à Vancouver.

L'entreprise britannique a déclaré qu'elle et Sobeys se concentreraient désormais sur l'augmentation des volumes de commandes et de ventes dans les trois CFC existants à Toronto, Montréal et Calgary, ainsi que sur les solutions d'exécution manuelle dans près de 100 magasins.

Ocado et Sobeys ont également convenu de mettre fin aux conditions liées à l'exclusivité mutuelle, ce qui signifie qu'ils peuvent rechercher d'autres partenaires.

