Les actions d'Ocado en baisse suite à la chute des ventes annuelles d'Ocado Retail

(Alliance news) - Ocado Group PLC a annoncé mardi qu'Ocado Retail Ltd avait enregistré une légère hausse de son chiffre d'affaires au cours des 13 semaines au 27 novembre, son quatrième trimestre financier.

Ocado Retail est une joint-venture entre l'épicier en ligne Ocado et le détaillant de produits alimentaires, de vêtements et d'articles de maison Marks & Spencer Group PLC, les deux sociétés détenant une participation de 50%.

Les actions d'Ocado étaient en baisse de 5,5% à 763,82 pence chacune mardi matin à Londres, tandis que les actions de M&S étaient en hausse de 0,8% à 151,25 pence chacune.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 0,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 549,4 millions de livres sterling au cours du trimestre. Les commandes moyennes au cours de la période ont augmenté de 1,9 % pour atteindre 382 000, tandis que la valeur du panier moyen a diminué de 1,3 % pour atteindre 117 GBP, l'inflation des prix ayant été compensée par une diminution du nombre d'articles.

Le chiffre d'affaires de l'exercice complet s'élève à 2,2 milliards GBP, ce qui représente une baisse de 3,8 % par rapport à l'exercice précédent, mais une hausse de 40 % par rapport à l'exercice 2019. Pour l'exercice 2021, le chiffre d'affaires a augmenté de 4,6 % pour atteindre 2,29 milliards de GBP, contre 2,19 milliards de GBP l'année précédente.

Ocado a noté que ses vents contraires actuels étaient liés aux coûts inflationnistes, aux investissements en capacité pour soutenir la croissance future et aux coûts de marketing plus élevés.

Hannah Gibson, directrice générale d'Ocado Retail, déclare : "L'année à venir nous permettra d'assurer une forte croissance des ventes et des bénéfices à moyen terme. En 2023, nous continuerons à renforcer et à améliorer notre proposition de premier plan aux clients, notamment en investissant dans la valeur pour aider les clients à gérer les pressions du coût de la vie, tout en gardant un contrôle strict de nos coûts. Nous ferons également beaucoup plus pour libérer le potentiel de nos partenaires, en combinant les avantages de la technologie d'Ocado avec la magie des produits M&S."

Ocado Retail prévoit d'être proche du seuil de rentabilité avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement au cours de l'exercice 2022.

En ce qui concerne l'exercice 2023, elle s'attend à un Ebitda "marginalement positif" sur une croissance du chiffre d'affaires à un pourcentage moyen à un chiffre. Elle a ajouté qu'elle a commencé l'exercice 2023 en force avec des ventes de Noël record, en hausse de 15% sur les cinq jours précédant Noël et des commandes en hausse de 13%.

En septembre, Ocado Retail avait déclaré que le chiffre d'affaires avait augmenté de 2,7 % à 531,5 millions de GBP pour les 13 semaines au 28 août, par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'une amélioration "significative" par rapport à la baisse enregistrée au deuxième trimestre.

