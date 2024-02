(Alliance News) - Les actions d'Ocado Group PLC ont grimpé en flèche jeudi, les ventes ayant dépassé les prévisions, malgré une nouvelle année déficitaire.

Ocado a augmenté de 5,2% à 516,20 pence à Londres jeudi matin. L'indice plus large FTSE 100 n'a progressé que de 0,3 %.

La société d'épicerie et de technologie d'entreposage basée à Hatfield, en Angleterre, a déclaré une perte avant impôts de 403,2 millions de livres sterling au cours des 53 semaines qui se sont terminées le 3 décembre.

Ce chiffre a diminué par rapport aux 500,8 millions de livres sterling de l'année précédente et a été légèrement supérieur à la perte de 410 millions de livres sterling prévue par le consensus du marché compilé par l'entreprise.

La période de comparaison correspondait aux 52 semaines précédant le 27 novembre 2022.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements s'est élevé à 54,2 millions de livres sterling, contre une perte ajustée de 74,1 millions de livres sterling auparavant.

Sur une base ajustée, Technology Solutions a réalisé un bénéfice de 15,4 millions de livres sterling, Ocado Logistics un bénéfice de 30,1 millions de livres sterling et Ocado Retail, détenu conjointement avec M&S, un bénéfice de 10,4 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 12 %, passant de 2,52 milliards de livres sterling à 2,83 milliards de livres sterling, dépassant le consensus de 2,76 milliards de livres sterling établi par la société.

Dans ce contexte, les revenus d'Ocado Retail ont augmenté de 9,5 %, passant de 2,20 milliards de livres sterling à 2,41 milliards de livres sterling.

Ocado a déclaré que la base totale de clients actifs dans le secteur de la vente au détail a augmenté de 5,9 % et que la croissance de la base de clients matures - c'est-à-dire les clients qui ont fait 5 achats ou plus sur Ocado.com - a été plus forte, avec une augmentation de 9 % sur l'année, le niveau le plus élevé qu'elle ait jamais atteint.

Ocado Retail compte plus d'un million de clients qui achètent activement sur Ocado.com, a indiqué la société.

Ocado a déclaré qu'elle était convaincue que l'entreprise poursuivrait sa dynamique encourageante au cours de l'année à venir, en augmentant les volumes de ventes plus rapidement que le marché.

Mais elle a averti que la croissance du chiffre d'affaires serait probablement freinée par une croissance plus faible des prix de vente moyens, reflétant des réductions de prix, alors que l'inflation des prix alimentaires continue à se tasser.

La croissance globale du chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 devrait se situer dans un pourcentage moyen à élevé à un chiffre, a déclaré Ocado.

Ocado a déclaré avoir installé des capacités chez ses partenaires détaillants pour des ventes annuelles brutes de produits alimentaires de plus de 8 milliards de livres sterling.

Le chiffre d'affaires des solutions technologiques a bondi de 44 %, passant de 291,4 millions de livres sterling à 429 millions de livres sterling. Ocado prévoit une croissance de 15 à 20 % dans cette division en 2024.

Les sorties de trésorerie sous-jacentes de 473 millions de livres sterling pour l'exercice 2023 se comparent à des sorties de 829 millions de livres sterling pour l'exercice 2022, et l'amélioration de 356 millions de livres sterling est supérieure aux prévisions de plus 200 millions de livres sterling.

Pour l'exercice 2024, Ocado prévoit une nouvelle réduction des sorties de fonds de 100 millions de livres sterling.

